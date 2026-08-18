El riesgo país vuelve a rozar los 500 puntos y preocupa al mercado: está en su nivel más alto desde julio

En la apertura de los mercados de este martes, el riesgo país argentino trepó hasta los 494 puntos básicos, su valor más alto desde el 10 de junio. La suba del índice confeccionado por JP Morgan refleja un renovado marco de cautela entre los operadores, desmarcando a la Argentina de la estabilidad que exhibieron el resto de las economías emergentes.

El indicador, que mide el diferencial de tasa entre los títulos soberanos locales y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se alejó del mínimo histórico de 403 unidades que había alcanzado a mediados de julio. La escalada responde de forma directa a la sangría de los bonos hard dollar (Bonares y Globales), que acumularon un retroceso promedio del 2,5% en lo que va de agosto.

Factores locales bajo la lupa: BCRA, salarios y encuestas

A diferencia de otros episodios de volatilidad, los analistas de la plaza financiera coinciden en que el deterioro de los activos locales responde a factores estrictamente domésticos y no a un shock internacional.

Entre las razones principales que explican el rebote del índice de JP Morgan, Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señaló que el indicador opera al alza debido a la desaceleración en el ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central en el mercado oficial.

Los informes de Cohen Aliados Financieros y la consultora 1816 subrayan que la actividad económica no logra consolidar una recuperación uniforme, afectando principalmente a los sectores intensivos en mano de obra.

En las últimas mediciones de opinión pública muestran que la aprobación de la gestión oficial se ubica en pisos dentro de su mandato, encendiendo alarmas tempranas sobre el escenario electoral de 2027.

La decisión del Palacio de Hacienda de fijar de hecho un tope de $1.500 para el tipo de cambio alteró la dinámica de la deuda en dólares, provocando que títulos clave como el GD35 borraran las ganancias acumuladas en el primer semestre.

Historial de defaults y el fantasma de las restricciones

Desde la Fundación Mediterránea advirtieron que, más allá del nivel de reservas internacionales brutas que muestra el Banco Central, la Argentina carga con condicionantes estructurales que aumentan la exigencia de los grandes fondos de inversión.

El persistente historial de incumplimientos de deuda, sumado a la continuidad de las restricciones sobre los movimientos internacionales de capitales, ubica al país en un escalón desfavorable frente a sus pares de Latinoamérica.

Para las consultoras de la City, la posibilidad latente de giros abruptos en la política económica con cada ciclo presidencial sigue siendo el principal freno para que el riesgo país perfore de forma sostenible la franja de los 400 puntos básicos.