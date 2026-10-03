Bariloche promueve el uso de la IA en el municipio: código de ética y supervisión humana

La Municipalidad de Bariloche ya tiene ordenanza que promueve el uso responsable de la IA. Archivo

Con la promulgación de la ordenanza 3612 que aprobó en septiembre el Concejo Municipal, Bariloche se suma a la promoción del uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública.

La ordenanza fue promovida por las concejalas Laura Totonelli (JSRN), Samantha Echenique (Juntos por el Cambio) y la exconcejal Natalia Almonacid (JSRN), y aprobada a comienzos de septiembre. Este viernes fue promulgada por el intendente Walter Cortés, que también en su gestión puso la mirada en la digitalización con la creación de un área específica y la definición de un Plan de Modernización.

Bariloche ya contaba con una ordenanza que regulaba la implementación, uso y control de tecnologías digitales aplicables a la gestión pública, pero con la nueva ordenanza en vigencia se pone el foco en la IA y la “oportunidad estratégica” que constituye.

Con la norma, se crea el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene por objeto “utilizar, impulsar, adoptar y desarrollar el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) como estrategia para la mejora continua de la gestión pública, el fortalecimiento institucional y la innovación en los servicios brindados a la ciudadanía”, establece el primer artículo.

La autoridad de aplicación definida es la subsecretaría de Tecnología y Sistemas y prevé 90 días desde la promulgación para que se reglamente y rija en la administración pública.

Lo que se busca con la ordenanza es “promover el uso ético, responsable, transparente y seguro de sistemas de IA en los procesos y servicios públicos municipales, garantizando el respeto de los derechos fundamentales”; así como también impulsar la modernización del Estado con nuevas herramientas que permitan automatizar procesos; fomentar la creación de un ecosistema local de innovación tecnológica orientado al desarrollo de soluciones basadas en IA; y promover el uso de herramientas de monitoreo inteligente, análisis predictivo y avanzado de datos, entre otras.

Supervisión humana y uso ético de la IA

En su artículo séptimo, se define que la IA debe ser utilizada como una “herramienta de apoyo a la gestión pública y la toma de decisiones”, pero siempre está sujeta a la “supervisión humana efectiva”.

Se aclara que queda a cargo de los funcionarios o agentes públicos intervinientes “la responsabilidad indelegable de los resultados y las acciones administrativas resultantes” y que la supervisión humana “debe establecer mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y corrección de errores o daños”.

Para establecer un uso ético y responsable de la IA en la administración municipal, la ordenanza define la protección de datos personales; la transparencia; la explicabilidad (debe ser comprensible para las personas afectadas por sus decisiones y por quienes lo operen); la seguridad para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos; y debe contar con supervisión humana.

Las concejalas que idearon la ordenanza consideraron necesaria la normativa regulatoria en el contexto de transformación digital del Estado y mencionaron a modo de ejemplo que entre las posibles aplicaciones se podría implementar en asistentes virtuales para atención ciudadana permanente; el uso de modelos predictivos para planificación del tránsito, infraestructura y servicios; la utilización de herramientas para monitoreo ambiental y prevención de riesgos; la automatización de procesos administrativos internos; la creación de registros públicos de sistemas algorítmicos que fortalezcan la transparencia; y el desarrollo de plataformas de simulación urbana, tales como gemelos digitales, que permitan evaluar escenarios antes de adoptar decisiones de política pública.