«Viento de cola»: la caída global del dólar impulsó las reservas del Banco Central y bajó el riesgo país

Un escenario internacional de marcada debilidad del dólar y cautela inversora terminó jugando a favor de los activos argentinos en el inicio de la semana. Mientras el oro tuvo un alza marcada y superó la barrera de los 5.000 dólares por onza, los bonos soberanos locales aprovecharon la tendencia para repuntar y el Banco Central logró engrosar sus arcas.

Tal como consignó un informe de Infobae, el derrumbe del dólar frente a las seis principales monedas del mundo fue visible, perdiendo un 0,79% de su valor para ubicarse en 96,74 unidades. Con un mercado global más cauteloso, los inversores buscaron refugio en el oro, pero también empezaron a mirar con mejores ojos la deuda de países emergentes, beneficiando a los títulos argentinos.

Por qué cae el dólar en el mundo

El retroceso de la moneda estadounidense tiene explicaciones geopolíticas en Asia. Según el informe de la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, «el inicio de la semana no fue favorable para la divisa estadounidense ya que luego de la victoria de Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, se fortaleció el yen«.

El analista agregó otro factor determinante: «Trascendió que los reguladores chinos habrían aconsejado a grandes inversores reducir su exposición en bonos del Tesoro americano y este fue otro de los principales factores que empujaron al dólar hacia el debilitamiento».

Impacto local: riesgo país y reservas

Este contexto externo de «dólar débil» provocó un alza de hasta 0,8% en los bonos argentinos, lo que empujó el riesgo país hacia la baja: descendió 8 unidades (-1,6%) para ubicarse en los 504 puntos básicos.

En la plaza cambiaria, la calma se mantuvo. El dólar CCL cerró en $1.480, el MEP en $1.438 y el «blue» retrocedió a $1.430. El dato más relevante fue la performance del Banco Central: aprovechó la oferta para comprar US$176 millones. Gracias a la revalorización de otras monedas (como el yuan) y el oro frente al dólar, las reservas brutas crecieron US$383 millones, cerrando en US$45.323 millones.

Caputo y la «Inocencia Fiscal»

En el plano local, el driver político fue la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida a través de su cuenta en X: «Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares ¡Todo beneficio!«.

Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco.

Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios.

Además cobrarían un interés por sus dólares.

Licitación de deuda y tasas

El mercado también tiene la mirada puesta en la licitación de deuda en pesos del Tesoro prevista para mañana. Según el informe de Aldazabal & Cia, la estrategia oficial buscará renovar vencimientos fuertes. «El Tesoro enfrenta vencimientos por $9,6 billones, correspondientes al bono tasa fija T13F6, aunque se estima que alrededor de $2 billones están en manos de organismos del sector público», detallaron.

La consultora agregó que «los bancos contaban al viernes pasado con solo $0,3 billones en pasivos remunerados del BCRA, señal de que la liquidez del sistema sigue siendo ajustada», por lo que imaginan que el Gobierno apuntará a un «rollover alto«.

Para el inversor minorista, la clave sigue estando en las tasas. Sebastián Di Nucci, de Fondos CRECER del Banco Ciudad, analizó el comportamiento de las carteras: «Atentos a los hitos, como el acuerdo con Estados Unidos o la posible aprobación de la reforma laboral… las carteras buscan mantener valor, maximizando rendimiento, pero con la menor volatilidad futura, es el caso de los fondos ahorro y renta plus, que rinden por encima de los plazos fijos«.