El Banco Central hizo la compra de 214 millones de dólares, la más alta de divisas en 11 meses

El Banco Central (BCRA) intervino este miércoles otra vez con contundencia en el mercado oficial, con la compra de de 214 millones de dólares

Se trata del monto diario más elevado en los últimos 11 meses.

Compra de dólares y un caso similar en marzo del 2025

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló en lo que va del mes u$s1.906 millones, en un escenario de marcada oferta de divisas y dólar en baja.

Para encontrar un monto superior a la compra de este miércoles, hay que remontarse al 11 de marzo de 2025, cuando el BCRA compró 268 millones de dólares.

El Banco Central estudia cambiar una medida clave

Según indicó Ámbito, el Banco Central estudia cambiar una medida clave. vinculada con el cambio regulatorio. Habilitaría que los bancos otorguen préstamos en dólares -prendarios, hipotecarios y de diversa naturaleza- a personas humanas y empresas del mercado interno que no generan divisas de manera directa, eliminando o flexibilizando drásticamente las restricciones prudenciales y exhaustivas impuestas tras la crisis del 2001.

La decisión se aplicaría como medida complementaria a la Ley de Inocencia Fiscal (Ley N° 27.799), ya reglamentada por el Decreto 93/2026, por la cual el BCRA busca permitir que el tomador del préstamo no necesite demostrar ingresos genuinos en dólares -requisito vigente para prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones.

Noticias Argentinas