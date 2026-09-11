Sin impugnaciones, avanzan hacia la oficialización de listas para las elecciones de Bariloche

Bariloche vota con Boleta Única de Papel desde hace más de una década y el 1 de noviembre volverá a utilizarla. Archivo

Las trece listas que se presentaron para competir en las elecciones municipales del 1 de noviembre para elegir 15 convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche se encaminan a ser oficializadas por la Junta Electoral Municipal.

Este jueves al mediodía venció el plazo para que los apoderados de los partidos políticos y alianzas que se presentaron tomen vista de los expedientes y planteen observaciones o impugnaciones, pero ninguno formuló objeciones, según confirmaron desde la Junta Electoral a Diario RÍO NEGRO.

El órgano electoral tiene ahora cinco días para dictar la resolución de oficialización de listas, que luego tendrá nuevamente un plazo de 48 horas para eventuales apelaciones.

La etapa de corrección de listas, si surge algún planteo de la Junta Electoral se extenderá hasta el próximo jueves y luego llega la instancia final con la oficialización de las candidaturas que debe estar de manera definitiva el 22 de septiembre.

Las trece listas en carrera

Están en carrera para las elecciones las alianzas Estamos Haciendo Bariloche; Fuerza Bariloche; La Libertad Avanza en Bariloche; Acuerdo Cívico x Bariloche; + Bariloche Sumar Sur; Frente de Izquierda por el Socialismo; y Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST.

Además como partidos individuales se postularon Primero Río Negro; Podemos Bariloche; Seamos Futuro; NIC (Nuestra Identidad Ciudadana); Partido Vecinal (Pave); y Movimiento Vecinal por Bariloche.

Si bien la elección será de 15 convencionales titulares y 15 suplentes, no todas las listas presentaron 30 nombres en su nómina, ya que está permitido llevar menos postulantes, especialmente en el tramo de las suplencias.

El sorteo de lugares en la boleta será el 22 de septiembre

Según el cronograma electoral, luego de confirmadas las listas con sus candidatos, la Junta Electoral realizará el jueves 24 de septiembre el sorteo público para conocer la ubicación de cada fuerza en la Boleta Única de Papel y para el 2 de octubre estará el modelo de la boleta para el sufragio, sujeta a correcciones y modificaciones posteriores.

El modelo de la papeleta definitiva se presentará el 22 de octubre, solo 10 días antes del comicio que es obligatorio para los ciudadanos argentinos mayores de 16 años que están incluidos en el padrón y los extranjeros registrados para participar.