El Mundial de motocross de Bariloche tiene fecha para el 2027 y empieza la venta de entradas

El Mundial de motocross 2027 tiene su calendario confirmado y Bariloche recibirá a los mejores del planeta por segundo año consecutivo. La cita será entre el 13 y 14 de marzo, y a diferencia de este 2026, no será la jornada inaugural, porque el certamen pondrá primera en Andalucía, el 28 de febrero.

El MXGP y su telonera MX2 retronaron a la zona este año, luego de un efímero paso por Córdoba y de ocho ediciones en Villa La Angostura. Bariloche sacó un aprobado y su fecha llegó para quedarse.

Almonte, en España, fue el lugar elegido para abrir el calendario del 2027 y ante esto habrá una jornada más que en 2026, porque ahora serán 20. Al cronograma, además, se le agregarán las categorías WMX y EMX125.

El de Bariloche será el único capítulo en continente americano. El tercero será en Cerdeña (Italia) y a partir de ahí la competencia se repartirá entre ciudades europeas, con pasos por China durante el mes de mayo Australia en septiembre.

¿Cuándo arranca la preventa de entradas?

La preventa para de entradas para el Mundial de motocross en Bariloche se pondrá en marcha el 1 de octubre. MXGP Argentina todavía no dio a conocer los precios de las localidades, ni los medios de pago, pero en las próximas horas habrá novedades.

El calendario