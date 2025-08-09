Elizabet Bacigalupo: “El ancla fiscal hace que Argentina esté en el partido pese a la volatilidad cambiaria”

El escenario macro muestra firmeza fiscal e incertidumbre cambiaria, en vísperas de las elecciones. Elizabet Bacigalupo, economista de Abeceb, analizó la coyuntura.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza la turbulencia cambiaria?

RESPUESTA: Claramente la Argentina está atravesando un proceso de aprendizaje. El gobierno implementó en abril un régimen de flotación cambiaria con bandas, y eso ya de por sí genera, aunque tenga cierta cota, mayor volatilidad en una variable clave cue es el tipo de cambio. A eso se suma desde mitad de junio, cuando se decide desarmar las LEFI, un contexto de mayor volatilidad también en las tasas de interés. Algo a lo que no solemos estar acostumbrados. Ni los bancos están acostumbrados a operar con mayor volatilidad de tasas. Más allá de si fue un error no forzado o un daño autoinfligido, lo cierto es que tuvimos un terrible derrumbe de tasas de interés, y el gobierno tuvo que salir a intervenir con distintos mecanismos para ponerle un piso a la tasa de interés, para que no se exacerbe la presión sobre el dólar. El panorama hoy, es volatilidad de tipo de cambio y volatilidad de tasas de interés, y entendemos que falta alguna precisión adicional sobre el cual va a ser el marco monetario.

P: ¿Qué aspecto falta aclarar?

R: Fíjate que hay necesidad de aclarar si el tipo de cambio lo determina el mercado y la tasa la determina el mercado, pero el gobierno interviene. No queda claro cuánto determina el mercado y cuánto interviene. Está bien, entendemos la racionalidad de actuar con pragmatismo cuando las variables en un entorno de excesiva volatilidad exigen una intervención, pero bueno, si vamos por el control de agregados monetarios, tenemos que ir por control de agregados monetarios, y si la tasa la determina el mercado, entonces la tasa la determina el mercado. Por eso dije al principio que estamos en un proceso de aprendizaje.

P: ¿Ese proceso es el único que explica la presión cambiaria?

R: No, naturalmente se empiezan a mezclar otras cuestiones también. El camino en la recta final a las elecciones. El hecho de que no cumplimos con la meta de acumulación de reservas. Es cierto, el FMI nos dio un waiver e igual nos dio el desembolso, se revisaron las metas de acumulación de reservas a futuro a la baja, lo que si bien sigue siendo desafiante, trae algún alivio. Lo que queda claro es que Argentina todavía tiene algunas cuestiones en materia cambiaria y monetaria que despejar. Y un gobierno que ha dado muestra de que el objetivo de acumulación de reservas empieza a tomar un poco más de protagonismo de lo que pensábamos que iba a tomar. Pensábamos que iba a tomar más protagonismo después de las elecciones porque la prioridad iba a ser absoluta la desinflación. Bueno, algo tuvo que ceder en ese objetivo también.

P: ¿Alcanza solo con la firmeza fiscal para sostener el programa?

R: No, claramente la macroeconomía es un equilibrio general. Vos necesitás un programa macroeconómico integral, consistente e Intertemporalmente sostenible. El ancla fiscal es muy importante. El hecho de que Argentina haya eliminado la necesidad de emitir moneda para financiar el déficit fiscal, lo que se llama técnicamente la ‘dominancia fiscal de la política’, es muy importante porque te permite un anclaje de las expectativas, que hoy aún en medio de la volatilidad, lo estás viendo. Fijate que existe volatilidad de tipo de cambio, volatilidad de tasa, pero da la sensación de que nada de eso te saca del partido. En otro momento, con déficit fiscal y con emisión para el fisco, un episodio como el de las semanas pasadas, te hubiera sacado del partido. O corrías el riesgo de que tuvieras mayores turbulencias macroeconómicas.

P: ¿Hay atraso cambiario?

R: Creemos que es un tema complejo. ¿Cuál es el tipo De cambio real de equilibrio? Ese que, valga la redundancia, equilibra lo interno y lo externo, en el corto y en el largo plazo. Es casi una entelequia Para intentar entenderlo hay que considerar todos los flujos reales, los flujos financieros, de corto y de largo plazo, y decís ¿cuál sería? Lo que sí creemos nosotros, es que existen algunas pautas que son referencia. El tipo de cambio real de equilibrio que necesita una economía ineficiente, improductiva, intervenida e inestable macroeconómicamente, es mucho más alto que el que necesita una economía estable y ordenada. Lo hemos visto con los países emergentes que se han ordenado como Chile o Brasil, y me refiero a los años ‘80 y ’90 eh… Una vez que se estabilizaron macroeconómicamente, la moneda local tiende a fortalecerse. O sea, el tipo de cambio real tiende a ser más bajo. En Argentina, pasó también en otros episodios de estabilización, el problema es que después no lo pudimos sostener. La diferencia en relación al pasado es que Argentina tiene esta vez la potencialidad futura a partir de Vaca Muerta, la minería o los servicios basados en conocimiento. En el marco de la transformación energética en el mundo y de una demanda global que se va a mantener sostenida en el mediano o largo plazo, Argentina tiene chances de ir hacia un superávit de cuenta corriente futuro, digamos 2027, 28, 29.

P: Con esa expectativa ¿Cómo se resuelve la tensión que genera el corto plazo cambiario?

R: Hoy estamos en una situación de déficit de cuenta corriente que sugeriría que quizá el tipo de cambio estaría en el corto plazo por debajo del que deberías tener para evitar ese déficit de cuenta corriente. Pero la expectativa de que a futuro exista superávit de cuenta corriente, genera la idea de que a mediano plazo con una macro estabilizada, más algunas reformas estructurales que puedan hacerse pro competitividad, tu tipo de cambio real de equilibrio debería ser más bajo que el histórico.

P: ¿Son un problema los vencimientos cortos en pesos?

R: Hay una realidad, no es lo mismo colocar deuda para refinanciar o ‘rollear’ vencimientos que para financiar gasto corriente, porque ambas opciones te ponen un sendero de sostenibilidad muy distinto. Obviamente, si re financiás a mayor tasa que la que pagabas por la deuda que vence, bueno, eso no es un perfil financiero que desearías tener. De hecho, el tesoro estuvo colocando deuda a tasas más altas la semana pasada para contener presiones contra el dólar. Nosotros creemos que la deuda pública, en la medida que la Argentina termine de consolidar algunos procesos de crecimiento económico, de bajar el riesgo País, tiene un sendero potencialmente sustentable. Ahora, si vencen $10 Billones y rolleas 75%, hay $2 Billones que se tienen que ir a algún lado y que te pueden poner presión en el dólar.

Perfil

Elizabet Bacigalupo, es Licenciada en Ciencias Económicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Economía con especialización en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector privado y público entre los que se destaca su rol en materia de coordinación macro en el Estudio Broda &Asociados por casi 9 años, como también los cargos de Directora y/o Coordinadora de Equipos en diversas áreas del Ministerio de Economía de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social.

Es responsable de análisis macroeconómico en Abeceb, donde lidera la gestión de los equipos de profesionales.