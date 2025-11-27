Javier Milei finalmente no acompañará a Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial 2026, donde se preveía que compartiría palco con el mandatario estadounidense Donald Trump. La noticia fue anunciada por Manuel Adorni, ahora exsecretario de Comunicación y Medios, quien detalló que el jefe de Estado decidió cancelar su participación en el evento deportivo.

Javier Milei no viajará a Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial 2026

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”, informó Adorni, dando por tierra con las versiones que en los últimos días habían confirmado la presencia del mandatario argentino en la ceremonia.

La participación de Milei había sido anunciada más de una semana atrás, cuando se informó que ambos presidentes —de Argentina y Estados Unidos— compartirían un palco en el sorteo. Finalmente, el evento, que se desarrollará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., no contará con la presencia del líder libertario.

El sorteo definirá los grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, y representaba una instancia clave para la selección argentina, campeona vigente. Aún no se detallaron los motivos de la cancelación, aunque desde el entorno presidencial señalan que la agenda local y cuestiones de gestión motivaron el cambio de planes.

Javier Milei y Donald Trump: una relación consolidada entre Argentina y Estados Unidos

La relación personal entre Milei y Trump ha sido clave en este escenario, con cinco encuentros previos desde la derrota de la candidata demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024.

Estas reuniones incluyeron cenas informales, la asunción presidencial de Trump, cumbres políticas, una reunión en Naciones Unidas y una visita oficial a la Casa Blanca. Los vínculos han facilitado negociaciones con el FMI y el salvataje financiero de la Secretaría del Tesoro estadounidense, según fuentes cercanas al gobierno.