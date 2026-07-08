Empleados de comercio: cuánto cobran en julio de 2026 tras el último acuerdo paritario
La nueva escala salarialcomenzó a regir con cambios en la composición de los haberes. El acuerdo entre FAECYS y las cámaras empresarias incorporó sumas no remunerativas al salario básico.
Los empleados de comercio comenzaron julio con una nueva estructura salarial que modifica el recibo de sueldo. Desde este mes, las sumas que hasta junio se abonaban como no remunerativas pasan a integrar el básico, lo que incrementa la remuneración sobre la que se calculan distintos adicionales.
El cambio responde al acuerdo paritario alcanzado entre FAECYS y las cámaras empresarias para el trimestre abril-junio. Según informó la federación, el entendimiento contempló un incremento acumulativo del 5%, distribuido en tres tramos, además de la incorporación de un bono extraordinario de 120 mil pesos al esquema salarial.
Acuerdo paritario de empleados de comercio: cómo cambia el salario en julio de 2026
La incorporación de estos conceptos al salario básico impacta de manera directa en el cálculo de la antigüedad y el presentismo. El adicional por antigüedad equivale al uno por ciento por cada año trabajado y se aplica sobre los conceptos remunerativos, mientras que el presentismo también toma como referencia la nueva base.
Con esta actualización, las categorías iniciales del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 superan los 1,2 millones de pesos de salario básico. La nueva escala alcanza al personal de maestranza, administrativo, cajeros, auxiliares y vendedores de todo el país, con excepción de Río Grande, donde rigen acuerdos específicos.
Las personas que trabajan con jornada parcial o bajo modalidades discontinuas perciben estos valores de forma proporcional a las horas trabajadas. A su vez, las horas extras y otros adicionales convencionales también se calculan sobre la nueva base remunerativa.
Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026 por categoría y actividad
Las partes también acordaron mantener abierta la mesa paritaria para monitorear la evolución de la inflación y del poder adquisitivo de los salarios. En caso de que las variables económicas superen las previsiones del acuerdo, podrán retomarse las negociaciones durante el segundo semestre de 2026.
A continuación, se detalla la escala salarial vigente para julio de 2026, difundida por FAECYS. Los importes corresponden al salario básico de cada categoría y luego deben adicionarse los conceptos variables previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo y otros adicionales.
Escala salarial por categoría para julio 2026
El esquema actualizado de sueldos para el personal de comercio en julio de 2026 queda conformado de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $1.233.585
- Categoría B: $1.236.794
- Categoría C: $1.248.038
Personal Administrativo
- Categoría A: $1.245.631
- Categoría B: $1.250.454
- Categoría C: $1.255.270
- Categoría D: $1.269.729
- Categoría E: $1.281.775
- Categoría F: $1.299.445
Cajeros
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.255.270
- Categoría C: $1.262.499
Personal Auxiliar
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.257.677
- Categoría C: $1.284.184
- Especializado A: $1.259.287
- Especializado B: $1.273.743
Vendedores
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.273.746
- Categoría C: $1.281.775
- Categoría D: $1.299.445
Con información de Infobae
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