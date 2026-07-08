La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en junio y registró el nivel más bajo de los últimos 10 meses

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires, por tercer mes consecutivo, marcó una baja tras ubicarse en 1,8% en junio. De acuerdo a este dato revelado, el indicador porteño mostró una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior que fue de 2,1% y logró perforar el piso del 2% por primera vez desde agosto 2025.

La inflación de Buenos Aires en el nivel más bajo

De acuerdo al análisis que se realizó sobre la dinámica que tuvieron los precios en la primera mitad del año, se determinó que en total acumularon una suba del 16% en los últimos seis meses. El Instituto de Estadísticas y Censos porteño agregó que la mediación interanual fue del 32,6% frente a junio de 2025.

Cabe destacar que estas cifras representan un adelanto de lo que podría marcar el dato nacional del Indec pronto a publicar.

El dato de inflación de Buenos Aires estuvo en línea con las estimaciones que hicieron las principales consultoras privadas del país. Todas habían previsto un valor que se ubicaría entre el 1,8% y el 1,9%.

La última vez que el dato porteño se ubicó por debajo del 2% mensual fue en agosto de 2025, antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que derivó en una fuerte suba del dólar y de las tasas de interés tras la derrota de LLA. En ese entonces se ubicó en 1,6%.

El Instituto de Estadísticas y Censos porteño reveló que el principal impulso del mes fue a raíz del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó por encima del promedio general y marcó un 2,2% mensual y 36,3% en un año.

Especialistas indicaron que el incremento corresponde a las subas en los alquileres, los gastos comunes por la vivienda y los ajustes en las tarifas de servicios públicos.

Con información de La Nación.