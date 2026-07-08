Kristalina Georgieva viaja a la Argentina para revisar las cuentas del plan del FMI hasta 2027

El Gobierno nacional busca consolidar el respaldo político de los organismos multilaterales de crédito en un momento clave de la gestión macroeconómica. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribará a la Argentina a finales de este mes tras aceptar una invitación formal del presidente Javier Milei.

La llegada de la máxima autoridad del Fondo no es un hecho aislado. Se produce inmediatamente después de que el Palacio de Hacienda presentara de forma pública su detallado programa financiero para el período 2026-2027. Para el equipo económico, poner sobre la mesa cómo se cubrirán los vencimientos en moneda extranjera era el requisito indispensable que exigía Washington para validar la marcha del programa local.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

El examen técnico detrás de las felicitaciones

A pesar de que Luis Caputo definió el diálogo con la entidad como «excelente», la visita de Kristalina Georgieva funcionará como una auditoría de primera mano sobre la denominada «Fase 4» del plan oficial. En los pasillos del Banco Central (BCRA) reconocen que el visto bueno definitivo del organismo internacional se aceleró cuando la entidad monetaria comenzó a mostrar una racha sólida de compra de reservas internacionales para fortalecer sus balances.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, utilizaron la última revisión técnica para demostrarle al Fondo que los compromisos inmediatos no corren peligro:

Financiamiento garantizado: el Palacio de Hacienda argumentó ante los técnicos de Washington que el programa financiero para lo que resta de 2026 está «absolutamente cerrado».

el Palacio de Hacienda argumentó ante los técnicos de Washington que el programa financiero para lo que resta de está «absolutamente cerrado». Garantías aprobadas: la última pieza que destrabó el visto bueno del staff fue la presentación de los avales y garantías internacionales que aseguran las fuentes de divisas.

la última pieza que destrabó el visto bueno del staff fue la presentación de los avales y garantías internacionales que aseguran las fuentes de divisas. Exposición de fondos: el Gobierno tuvo que detallar de forma precisa el origen de cada dólar que utilizará para afrontar los pagos en moneda extranjera antes de recibir la confirmación del viaje de la funcionaria.

La intención del Ejecutivo es aprovechar la presencia de la titular del FMI en Buenos Aires para profundizar el trabajo conjunto y buscar vías que consoliden la estabilidad cambiaria de cara al año electoral. Aunque el ministro de Economía insiste en que el vínculo «no podría ser mejor», los operadores del mercado seguirán de cerca la letra chica de los comunicados conjuntos para evaluar si el respaldo se traducirá en un desembolso adicional de fondos frescos para el tramo final del mandato.