El dólar en debate: señales de fragilidad en la industria y dudas sobre el esquema cambiario

Tras el cierre intempestivo de la fábrica de lavarropas Whirpool, que se suma al de otras empresas de consumo masivo, se reabrió el debate por el tipo de cambio y provocó la reacción del ministro de Economía, Luis Caputo. Los detalles en esta nota.

Luis Caputo defendió el tipo de cambio

El jefe del Palacio de Hacienda contestó a los cuestionamientos alegando que con el actual precio del dólar se alcanzó un récord de cantidades exportadas. “Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, señaló con ironía el ministro en un posteo en redes sociales.

Entre enero y octubre las cantidades exportadas subieron 8,4% con relación al mismo período del año pasado. El valor fue de U$S 71.487 millones, según últimos datos del INDEC.

La comunicacional unidireccional del ministro impide indagar sobre la conformación de los despachos al exterior, que al desagregar los datos oficiales están sostenidos por el sector petrolero y minero. De hecho, en 10 meses, esas exportaciones subieron 26,8%, que moderaron el resultado por un recorte de 11% en los precios.

El peso de este sector en el salto exportador incluso fue reconocido por la Secretaría de Energía que depende de Caputo: Argentina superó el saldo comercial energético de todo 2024. En los primeros diez meses del 2025, el país alcanzó los US$ 6.068 millones, mientras que en los 12 meses del año pasado había sido US$ 5.668 millones.

En consecuencia, todos los datos oficiales apuntan a que el “récord” apuntado por Caputo para defender el valor del dólar está más vinculado al potencial de un recurso natural, como por ejemplo Vaca Muerta, o en otros momentos del año por el agro.

Caputo también obvio aclarar que dentro de este “récord” se cuenta el adelanto de los U$S 7.000 millones que de apuro tuvo que pedirle al campo que liquide para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones. A lo que se le debe sumar que se mantienen restricciones sobre las empresas.

El telón de fondo de esta discusión sobre el precio del dólar es el impacto que está teniendo en sectores sensibles de la economía real. El cierre de Whirpool con la cesantía de 200 trabajadores, la reducción de la producción y despido de 30 empleados de la fábrica de ollas Essen, y de otras dos textiles en La Rioja con 120 afectados, todos eventos de la última semana, reavivaron la discusión del diseño del programa cambiario.

El Gobierno sigue esquivando la compra de reservas de acuerdo a las necesidades de pago de deuda que debe afrontar y ese es uno de los motivos que le permite que el precio del dólar siga dentro de la banda de flotación. Por ejemplo, el lunes tendrá que pagar U$S 1.000 millones en bonos BOPREAL que saldrán de las reservas, descapitalizando el Banco Central, una de las premisas del último crédito tomado con el FMI.

Quienes cuestionan el esquema – hoy el techo de la franja de flotación está en -$ 1.509,48- piden que se quiten las bandas y que el Tesoro acuda al mercado para comprar los dólares que necesita para pagar su deuda.

El equipo económico sigue defendiendo el esquema de bandas y la concepción de que solo permitirá más pesos en la economía por demanda genuina, por crecimiento. Por ende, rechaza la emisión para comprar dólares en cualquiera de sus formas. En los últimos 10 días apenas se pudieron concretar compras por unos U$S 200 millones.

El economista, Carlos Rodríguez, sostuvo que “se profundiza el modelo erróneo de Milei”. El exasesor del presidente señaló que “los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía- Comercio, Industria y Construcción- están retrasados respecto del promedio (EMAE) y el sector más favorecido es la Actividad Financiera. Los datos hablan por sí solos”.

“No hace falta saber estadística para darse cuenta de que la argentina productiva corre muy por debajo de la argentina financiera. Así no se hace un país”, subrayó.

Por su parte, el titular de la UIA, Martín Rappallini, insistió en que producir en la Argentina es entre 25% y 30% más caro que en Brasil por a la presión impositiva, la falta de infraestructura y las distorsiones laborales.

En tanto, la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, se quejó de la postura del gobierno: “No hay ningún tipo de discusión, mantienen una narrativa. Cualquiera que diga algo en contra, es un mandril”.

Calma por feriado

Luego del buen resultado de la licitación del jueves, el dólar se mantuvo estable, en gran medida porque fue feriado en Estados Unidos en celebración del Día de Acción de gracias.

El oficial en la pizarra del Banco Nación se mantuvo en $ 1.425 para la compra y $ 1.475 para la venta; mismo valor al que pudieron acceder los minoristas en bancos privados. A su vez, el mayorista quedó en $ 1.440 y $ 1.450, con leve baja.

El MEP cedió a $ 1.481 y el CCL a $ 1.523. El “blue” retrocedió a $ 1.420/1.440; en Córdoba se pagó $ 1.455. Las reservas subieron otros U$S 59 millones a U$S 41.959 millones.

Corresponsalía Buenos Aires