Escenarios de mediano plazo para el cordón productivo de Vaca Muerta

El esplendor del nivel de actividad económica en torno a Vaca Muerta, pone a las empresas radicadas en la ciudad de Neuquén y sus alrededores ante una enorme oportunidad.



Aprovechar el impulso que el potencial productivo y exportador del shale puede generar sobre los eslabones económicos presentes en la región, es esencial, en un escenario macroeconómico nacional complejo.



Ese fue el foco de la jornada “Perspectivas para el Sector Comercial 2027”, convocada por Naranja X y Club Río Negro.

La cita tuvo lugar este jueves en el hotel Hilton de la ciudad de Neuquén y contó con la disertación del economista Lucas Pusetto, académico del IAE Business School.



El especialista puso en perspectiva el momento que atraviesa la economía: “en Argentina conviven economías muy distintas” y contrastó el auge que se vive en nuestra región con la dinámica que atraviesan economías regionales.



En relación al crecimiento de la energía Pusetto advirtió “es cierto que hay un boom, pero seguimos dependiendo de la tasa de interés, del precio del dólar, la política fiscal y la política monetaria” y agregó “Neuquén crece pero no es una isla”.



En relación al empleo, señaló que las únicas dos provincias en las que el empleo crece, son Neuquén y Salta, y señaló que es muy importante entender “cómo llega el gobierno a las elecciones del año que viene”.

“Soy muy optimista, porque estamos viendo un punto de quiebre histórico en relación a la disponibilidad de divisas”. Lucas Pusetto, economista IAE Business School

En ese sentido afirmó que el principal objetivo de la gestión Milei “nunca fue el crecimiento económico” y que por el contrario la meta del gobierno es “estabilizar la macro, para que el crecimiento llegue como consecuencia”.



En relación al tipo de cambio ponderó como “un logro enorme” que el dólar ya no sea noticia desde hace un año, aunque señaló que probablemente el nivel en el que se estabilizó el tipo de cambio no sea bueno para todos los sectores.



No obstante, en relación al mediano plazo, el economista fue contundente: “soy muy optimista, porque estamos viendo un punto de quiebre histórico en relación a la disponibilidad de divisas”.