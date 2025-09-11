Río Negro apuntala el crédito para pymes con su Fondo de Garantías: cómo funciona y quiénes acceden

Río Negro se encamina a una reconversión de su perfil productivo, ahora más vinculado a la industria del petróleo y el gas, de la mano de los multimillonarios proyectos exportadores en su litoral marítimo y los bloques que prometen ser la porción rionegrina de Vaca Muerta.

Como una forma de anticiparse a ese proceso, el Gobierno provincial decidió lanzar un fondo de garantías. Se trata del Fogarío, que recibió aval legislativo y está dedicado a las pymes, con el objetivo de acortarles el camino hacia la obtención de financiamiento.

Su titular, Lautaro Martínez, fue entrevistado en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025.

«Una herramienta innovadora»: cómo funciona el Fondo de Garantías de Río Negro

El funcionario señaló que es una «herramienta innovadora», que permitirá dejar atrás «otros esquemas de financiamiento» donde el Estado hacía grandes aportes de recursos con créditos subsidiados y no reembolsables.

El fondo se presentó formalmente el pasado 6 de agosto. Antes, tuvo que pasar por la Legislatura, que aprobó la ley para su creación con «un amplio consenso» entre todos los espacios, indicó Martínez.

Funcionará como un respaldo para las empresas, al otorgarles parcial o totalmente las garantías que exigen las entidades financieras públicas o privadas.

«Somos una de las provincias que mayor volumen de inversiones vamos a captar con el RIGI, por ejemplo. Y hay una gran cadena de valor de pymes que no queremos que se quede afuera de eso por falta de financiamiento», indicó.

«Vamos a actuar como una herramienta de inclusión financiera«, agregó.

El fondo estará disponible para pymes de todas las actividades y, en especial, para las que decidan apostar como proveedoras de la industria hidrocarburífera. «Vamos a solucionar un problema estructural como es la falta de financiamiento por las empresas que no tienen garantías suficientes para acceder a créditos», afirmó.

Aseguró que en ocasiones la pequeña y mediana empresa, por su propia estructura de costos, no cuenta con espalda suficiente como para costear un gerente financiero dedicado a ordenar sus números.

Es en esos casos donde intervendrá el fondo, «para asistirlos y marcar el camino a seguir para llegar a las mejores condiciones de financiamiento«, señaló su presidente.

Además, se organizarán campañas de «concientización» y de educación financiera para las empresas interesadas, que, con esta medida, también podrán esquivar «los sistemas informales» de crédito.

Un Fondo de Garantías en Río Negro: qué alcance tiene

El Fogarío se constituyó con un aporte inicial de 3.000 millones de pesos, provenientes en su mayoría Gobierno provincial y en menor medida del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entidad que además brindó asesoramiento técnico en su conformación.

En cuanto a los montos, podrá garantizar créditos para pymes de hasta 100 millones, aunque ya se están realizando gestiones para llegar a proyectos de incluso 5.000 millones, de cara a las grandes inversiones que se generarán como efectos secundarios de los proyectos del GNL y el oleoducto Vaca Muerta Sur.

Por otra parte, el funcionario rionegrino adelantó que la provincia será sede de un encuentro iberoamericano de fondos de garantías. Se desarrollará entre el 24 y el 27 de septiembre, en la ciudad de Bariloche.

La cita reunirá a fondos de otras provincias, delegaciones extranjeras, bancos internacionales y organismos multilaterales de crédito. «Queremos ser referencia a nivel nacional e internacional«, finalizó Martínez.