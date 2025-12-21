Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central crecieron más de 20 veces en menos de dos semanas

En dos semanas, contabilizando desde el 4 de diciembre al miércoles pasado, el Tesoro nacional aceleró el ritmo de compra de divisas y aumentó sus depósitos en dólares en el Banco Central (BCRA) multiplicándose su cifra unas 20 veces, según reveló un informe de Invecq.

El documento precisó durante las 8 jornadas hábiles que hubo en ese período, se pasó de USD 97 millones a USD 2.000 millones.

Cambios en las bandas cambiarias desde enero

“Hacia adelante, la acumulación de reservas dependerá fundamentalmente de la evolución de la demanda de dinero, una variable históricamente volátil y difícil de anticipar en un contexto donde persisten los controles de cambios. Es posible que el Gobierno confíe en que el anuncio, por sí mismo, acelere la caída del riesgo país —hoy ya en torno a los 500 puntos— y habilite un mayor endeudamiento externo a tasas más bajas, facilitando así la recomposición del activo del BCRA”, indicó el informe de Invecq, citado por Infobae.

Marcó que hay «dudas» si las medidas, entre ellas que a partir de enero las bandas cambiarias del esquema de flotación pasarán de ajustarse al 1% a ajustarse según la tasa de inflación del segundo mes anterior, «serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central”. Otra de las acciones impulsadas por el equipo de Luis Caputo es que la entidad empezará a comprar dólares y acumular reservas.

“Van en la dirección correcta: el BCRA explicita su compromiso con la acumulación de reservas, cambiando el enfoque que evidenció desde la implementación del acuerdo con el FMI, y recalibra el esquema para reducir la apreciación del tipo de cambio real (TCR). Así, el programa recupera algo de credibilidad”, sostuvieron desde Invecq.

Luis Caputo sobre el dólar y las bandas cambiarias

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió días atrás el esquema de bandas cambiarias y el manejo de la política monetaria, asegurando que el sistema “ganó credibilidad”.

Sostuvo que haber salido antes del sistema de bandas hubiera disparado el dólar a $3.000. Según Caputo, la principal novedad tras los comicios fue la recuperación del financiamiento, lo que marca un punto de inflexión.

«Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero», señaló el funcionario en diálogo con el streaming «Las tres anclas».

Diferenció entre la compra de divisas y la acumulación de reservas. Explicó que, si bien el Gobierno fue el mayor comprador de dólares en el mercado, la herencia de vencimientos obligó a destinar la mayor parte de esos recursos al pago de compromisos.

Y apuntó: “Por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”, marcó.

Con Infobae y Noticias Argentinas