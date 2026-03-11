Fate advirtió al Gobierno que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo porque está «usurpada» la planta

El presidente de Fate, Javier Madanes Quintanilla, advirtió en una carta dirigida a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que no se podían garantizar las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas ya que la fábrica estaba “usurpada”.

Fue en un mensaje dirigido a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano comunicó que sancionará a Fate por el “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.

El mensaje del presidente de Fate

Javier Madanes Quintanilla indicó en un escrito que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV – 100mA para uso industrial” y al respecto subrayó el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.

En la carta, citada por Infobae, el presidente de la entidad recuerda que como licenciatarios, son responsables de “la seguridad radiológica y física”, y del “uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados”, pero alertó que esto ahora no es posible porque la “planta industrial se encuentra usurpada”.

“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, reiteraron.

El medio de Buenos Aires apuntó que la carta a la ARN se habría emitido horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fallara en contra del desalojo de trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La fábrica en San Fernando está ocupada desde el 19 de febrero.

Sanción a Fate y prórroga de conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.

Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae