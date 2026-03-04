Tensión en FATE: incidentes y represión tras el fracaso de la paritaria, qué dijo el Gobierno

Lo que debía ser una instancia de diálogo por el cierre de la fabricante de neumáticos FATE terminó este miércoles en un violento enfrentamiento sobre la Avenida Alem.

Tras el fracaso de la audiencia en la Secretaría de Trabajo, la protesta de los operarios derivó en una batalla campal contra la Policía de la Ciudad y Gendarmería, con un saldo de heridos, detenciones y gases lacrimógenos en plena zona turística.

El conflicto estalló luego de que la empresa ratificara su decisión de clausurar la planta de Virreyes y despedir a sus 920 empleados. Ante la falta de acuerdo, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes para liberar el Metrobús, utilizando camiones hidrantes y escudos contra manifestantes y referentes políticos.

El descargo oficial: un efectivo herido y «falta de conducta pacífica»

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano informó que los incidentes se originaron por acciones de un sector de los manifestantes que no se desarrollaron de forma pacífica.

Según la cartera, los manifestantes intentaron obstaculizar el ingreso y egreso a la sede de la Secretaría de Trabajo, lo que obligó a la intervención policial para «restablecer el orden».

Como resultado del operativo, el Gobierno confirmó que un efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido durante los enfrentamientos.

Tensión con figuras políticas y turistas atrapados

El operativo policial alcanzó a dirigentes sociales que acompañaban el reclamo. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, terminó tendido sobre el asfalto, mientras que el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, se vio envuelto en forcejeos con los efectivos.

La magnitud del descontrol afectó incluso a ajenos al conflicto: un bus turístico quedó atrapado en medio de las detonaciones sobre la Avenida Córdoba, obligando a los pasajeros a refugiarse en la parte baja del vehículo.

Las corridas se extendieron por más de 20 cuadras, llegando hasta la Plaza San Martín y la peatonal Florida.

Prórroga de la conciliación y el fin de una era

El ministerio detalló que la audiencia entre representantes de la empresa y el sindicato comenzó a las 11:00 y finalizó a las 11:30 sin alcanzar acuerdos definitivos. Pese a la hostilidad, se confirmó que el período de conciliación obligatoria se prorroga hasta el 11 de marzo, quedando audiencias pendientes por informar.

La crisis marca el posible cierre de la firma propiedad de la familia Madanes Quintanilla, con ocho décadas de trayectoria, dejando en la incertidumbre a 920 familias de San Fernando.