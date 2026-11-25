Si bien la Carta Orgánica a reformar tiene aspectos positivos que casi no se han implementado, el sistema electoral es uno de los temas que sí merecería una revisión integral.

La elección de Convencionales- además de la baja participación – volvió a reflejar la escasa representatividad que genera la normativa vigente, donde el actual intendente fue elegido por menos del 20 por ciento de los votos.

Aún cuando la democracia tiene como uno de sus pilares las instancias electorales, las diferentes “trampitas” que arman los mismos decisores políticos terminan gestando gobiernos de minorías que se arrogan representar a las mayorías.

Solamente un 17% de los barilochenses (menos de 2 ciudadanos habilitados de cada diez) han definido la mayoría absoluta del bloque oficialista para que decida el destino de los próximos 20 años de la ciudad (34% del 50 % del padrón).

Incluso esto es más preocupante si se observa que entre los votos positivos, el 66 por ciento se dispersó en las propuestas opositoras, pero por el piso mínimo del 5 por ciento para obtener una banca, a la fuerza que obtiene la mayoría absoluta sólo la votaron un poco más de 3 de cada 10 personas que concurrieron a las urnas.

Es decir que el actual sistema facilita la formación de múltiples partidos vecinales, pero termina beneficiando a las alianzas mayoritarias.

Igualmente gran parte de la responsabilidad de este descalabro la tiene la oposición, que es funcional al partido gobernante al ir dividida en una docena de listas.

Si cualquiera de las cuatro fuerzas que lograron algún convencional se hubiera unido con un grupo afín que no alcanzó ese objetivo, no tendría mayoría absoluta la lista ganadora.

Pero parecería que los egos personales y las “mesas chicas” de quienes detentan sellos y/o poder político prevalecen al definir , atentando contra la posibilidad de generar procesos internos más democráticos que apunten a conformar alianzas amplias e inclusivas.

Hoy en Bariloche es mucho más sencillo armar un partido político nuevo que esperar que las fuerzas existentes realicen las siempre imperfectas pero indispensables elecciones internas.

De profundizarse esta tendencia, es matemáticamente posible que se multipliquen la cantidad de listas al punto tal de llegar al absurdo de que sólo una o un par de ellas ( muy posiblemente la de quien gobierne) consiga la totalidad de las bancas, porque ninguna de las otras llegue al piso electoral exigido.

Estos artílugios pueden explicar en parte el descreimiento y el desinterés de la mitad de la ciudadanía por ir a votar.

También aportan a la degradación de la Democracia los gobernantes que llegan a sus cargos desde la política y promueven un discurso antipolítico predicando que haya menos elecciones, menos concejales, o colocan impunemente candidatos apologistas de la Dictadura ; que deben ser removidos por la indignación y la movilización popular.

Se genera un círculo vicioso peligroso que profundiza el desinterés cívico y la baja calidad institucional de todo el sistema democrático.

La iniciativa de la Concejal Julieta Wallace de que existan Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) municipales, es una excelente idea para que los candidatos que lleguen a las instancias finales sean más representativos y se conformen coaliciones con mayores chances de competir.

Tal vez sea difícil su aprobación, pero por lo menos que motive a que los dirigentes de los partidos mayoritarios no tengan miedo a convocar a internas, las cuales no se realizan desde hace más de una década, y servirían para legitimar liderazgos.

Pero es a la vez un compromiso ineludible de los 15 convencionales electos – especialmente de los 8 que tienen mayoría absoluta – de no ser “levantamanos” ni actuar por “obediencia debida” y legislar para que se mejore el sistema electoral.

Será un aporte valioso a nuestra democracia si se logran hacer las reformas necesarias para que las próximas elecciones generen gobernantes que representan realmente a las mayorías.

* Magíster en políticas públicas, exlegislador provincial por el PJ-FpV.