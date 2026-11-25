El peronismo busca alguna solución a la vista para la dirigencia y en vísperas de las Elecciones Nacionales de 2027.

Entre los dirigentes que asumen que el Gobierno logrará suspender las PASO antes de fin de año, todavía hay quienes consideran apresurado dar por perdida la pulseada legislativa y dejar de discutir cómo ordenar la interna sin esa herramienta.

El medio Infobae asegura que en la oposición volvió a cobrar fuerza la postura de sostener un discurso común en defensa de las primarias, tal como se planteó en la cumbre realizada en la Casa de La Pampa, para no dar por cerrada la discusión antes de tiempo.

Desde la Casa Rosada sostienen que cuentan con los votos para impulsar la reforma política en sesiones extraordinarias y complicar el armado opositor rumbo a 2027. En cambio, en el peronismo bonaerense insisten en que las primarias no están suspendidas y reclaman visibilizar qué legisladores y gobernadores, entre los que mencionan a Martín Llaryora, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, facilitarían el proyecto oficialista.

La pulseada por la reforma política excede el reglamento electoral y golpea de lleno en la señal de fuerza del oficialismo y en la capacidad de articulación del frente opositor. Sin embargo, ante el escenario de que las PASO finalmente caigan, distintos sectores del justicialismo comenzaron a poner sobre la mesa esquemas alternativos para legitimar una candidatura competitiva sin fracturar la unidad.

La comisión de Asuntos Constitucionales debatió la reforma electoral del Gobierno, que tiene como punto principal la suspensión de las PASO. (Foto: prensa Senado)

Una de las variantes que suma respaldos es convocar a una interna abierta utilizando el padrón electoral nacional, con participación abierta a cualquier ciudadano más allá de los afiliados a los partidos de la coalición. Dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi y Leonardo Nardini defendieron esa salida, postura que también ven con buenos ojos en el entorno de Axel Kicillof bajo el argumento de que limitar el voto a los padrones partidarios resultaría poco representativo.

Cómo se aplicaría el voto digital y el esquema de «seis domingos»

Diversos referentes advierten que organizar una compulsa nacional tradicional presenta trabas operativas y políticas de peso. Señalan que los padrones partidarios no están actualizados, que en varias provincias existen disputas judiciales por la conducción de los sellos y que la amplitud del universo peronista dificulta montar una votación uniforme en todo el país.

En el massismo trabajan en el diseño de una interna digital que permitirá votar desde el teléfono celular mediante validación de identidad. Quienes impulsan esa alternativa sostienen que facilitaría el acceso de los votantes y ampliaría la participación, mientras Sergio Massa se muestra activo en su rol de articulador y eventual precandidato presidencial.

Sergio Massa, ex candidato a las elecciones presidenciales de 2023 (Foto: archivo)

Otra propuesta en danza es la del senador Sergio Uñac, quien planteó dividir la elección interna en seis regiones bajo la lógica de «seis domingos peronistas«. Según esa idea, cada región tendría su instancia en semanas distintas para desplegar agendas propias y construir la unidad de abajo hacia arriba, ante la proscripción política que señalan sobre Cristina Kirchner.

Cuál es la mirada del peronismo bonaerense y la puerta al acuerdo

En el kirchnerismo sostienen que resulta clave definir primero qué ocurrirá con la elección en la provincia de Buenos Aires. En ese sector remarcan la necesidad de saber si habrá desdoblamiento o votación concurrente y cómo jugará la boleta única, tras las tensiones que dejó el año pasado la decisión de Kicillof de desdoblar los comicios bonaerenses.

A la par de los mecanismos participativos, tampoco se descarta la vía del acuerdo entre los principales dirigentes para definir la fórmula presidencial. Quienes contemplan esa salida advierten que cada alternativa arrastra dudas prácticas sobre financiamiento, logística, fiscalización, sistema de conteo y lectura política.

Desde el kirchnerismo, dirigentes históricos sostienen que las reglas de la interna son un asunto de la dirigencia y que el electorado termina inclinándose por la propuesta que ordena el espacio. La definición final dependerá tanto del resultado de la reforma política en el Congreso como de la capacidad de los distintos sectores para acordar reglas que sostengan la unidad rumbo al siguiente año electoral.