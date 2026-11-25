El reintegro cubre hasta dos garrafas por mes durante el invierno y una por mes para el resto del año. Foto: gentileza.

El Gobierno nacional amplió los medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas: Mercado Pago, App YPF y Naranja X se incorporan al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), por lo que los usuarios inscriptos podrán recibir la bonificación de $9.593 por unidad directamente al momento de la compra, a través de estas billeteras virtuales.

La incorporación se formalizó a través de un acta complementaria al convenio que ya mantenían la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO (Play Digital S.A.), que amplía la red de plataformas habilitadas para acreditar el reintegro.

En el mismo acto, Mercado Pago y App YPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al esquema, formalizando de esta manera su incorporación al programa. Naranja X también fue incorporada como medio de pago.

El reintegro reemplaza al Programa Hogar desde mayo de este año. Cubre hasta dos garrafas por mes durante el invierno y una por mes para el resto del año.

A diferencia del esquema anterior, donde el monto se depositaba en la cuenta bancaria de forma fija, el nuevo sistema vincula el beneficio directamente al momento de la compra. Para ello, la operación se debe realizar mediante alguno de los medios de pago habilitados, y el usuario debe cumplir con las condiciones de acceso.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

Las personas interesadas en obtener el beneficio deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), a través del sitio subsidios-energia.argentina.gob.ar o de la aplicación Mi Argentina.

Pueden solicitar el beneficio los hogares que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

Tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 , según los valores publicados por el INDEC.

, según los valores publicados por el INDEC. Contar con un integrante titular de un Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Tener un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

. Contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El acceso a la bonificación para la compra de garrafas es excluyente con el subsidio al gas por redes. Es decir, los hogares que reciben una bonificación por el servicio de gas natural por redes no pueden acceder simultáneamente al beneficio destinado a la compra de gas envasado.