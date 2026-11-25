El municipio gestiona la incorporación de más cuadras al proyecto de pavimentación urbana.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recorrió este miércoles junto al intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, las obras de infraestructura vial que se ejecutan en la localidad cordillerana.

La intervención se concentra en el sector más antiguo del pueblo y se financia mediante un convenio entre la Provincia y el municipio.

El proyecto contempla una inversión de $3.300 millones para mejorar la infraestructura urbana, con una técnica constructiva que responde a las particularidades geográficas y climáticas de la zona.

Para la ejecución de los trabajos se realizaron dos licitaciones privadas por $1.200 millones cada una, mientras que el próximo procedimiento de contratación está previsto para el 4 de diciembre.

Una técnica constructiva adaptada a las condiciones climáticas

Una de las particularidades de la obra es el material utilizado, que debe soportar las bajas temperaturas y las intensas precipitaciones de nieve que se registran durante el invierno.

Los trabajos incluyen la colocación de pavimento rígido de 25 centímetros de espesor, reforzado con mallas de acero, para brindar mayor resistencia a la infraestructura vial.

La intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación tanto de los residentes como de los turistas que visitan la localidad cordillerana.

En paralelo, el municipio mantiene conversaciones con el gobierno provincial para ampliar el alcance del proyecto e incorporar nuevas cuadras. Hasta el momento, no se precisó la extensión que podría tener esa segunda etapa.