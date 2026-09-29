La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su romance: las fotos que terminaron con los rumores

Después de semanas de versiones y señales en las redes sociales, La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su relación. Los artistas compartieron románticas imágenes juntos y confirmaron una historia que había comenzado a generar rumores entre sus seguidores.

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron que están juntos. Después de varias semanas de especulaciones, los cantantes decidieron dejar de esconderse y compartieron imágenes que terminaron por confirmar el romance que ya circulaba como rumor en las redes sociales.

La relación entre dos de las figuras más populares de la música urbana argentina quedó expuesta a través de una publicación en la que se mostraron muy cerca y cariñosos, despejando las dudas sobre el vínculo.

Las fotos de La Joaqui y Tiago PZK que confirmaron el romance

La confirmación llegó después de que ambos compartieran una serie de imágenes juntos. En las postales aparecen abrazados y disfrutando de diferentes momentos, en una clara señal de que el vínculo ya trascendió la amistad.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, los músicos decidieron oficializar públicamente la relación después de las versiones que habían comenzado a circular en las últimas semanas.

La publicación provocó rápidamente reacciones entre sus seguidores, que desde hacía tiempo venían detectando interacciones y coincidencias entre ambos artistas.

Cómo comenzaron los rumores entre La Joaqui y Tiago PZK

Las versiones sobre un posible romance habían tomado fuerza a partir de distintas apariciones e intercambios en las redes sociales.

La cercanía entre ambos también tiene un punto de encuentro evidente: la música. La Joaqui y Tiago PZK forman parte de una misma generación de artistas argentinos que logró consolidarse dentro de la escena urbana y llevar sus canciones a públicos masivos.

Hasta ahora, sin embargo, ninguno había confirmado abiertamente que entre ellos existiera algo más que una relación de amistad y afinidad profesional.

Las nuevas imágenes cambiaron el escenario y terminaron de blanquear el noviazgo.

La Joaqui y Tiago PZK, dos referentes de la música urbana argentina

La noticia une sentimentalmente a dos artistas que construyeron carreras de enorme crecimiento durante los últimos años.

La Joaqui se convirtió en una de las principales referentes femeninas del RKT y la música urbana argentina, mientras que Tiago PZK logró proyección internacional con canciones que acumularon millones de reproducciones y colaboraciones con reconocidos artistas.

Ahora, además de compartir el universo musical, La Joaqui y Tiago PZK atraviesan una nueva etapa en el plano personal.

Después de las especulaciones, fueron ellos mismos quienes eligieron mostrar el vínculo y confirmar con imágenes el romance que sus seguidores ya sospechaban.