El Gobierno ampliará la banda de flotación del dólar y comprará reservas 

El Gobierno nacional anunció que desde el 1° de enero modifica la actualización del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria y un plan para la compra de reservas internacionales. A partir del primer día hábil de 2026, el precio máximo y mínimo donde fluctuará el precio del dólar se moverá de acuerdo al porcentaje de inflación de dos meses antes informado por el INDEC.

En la metodología técnica se denomina “t-2”, lo que equivale a que la banda de enero se actualizará con la inflación de noviembre, que es la última comunicada por el INDEC, en este caso 2,5%.

Por otro lado, se iniciará un programa para la compra de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El plan fue anunciado esta tarde por el Banco Central mediante un comunicado de prensa.

La autoridad monetaria señaló que el escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026.

Ese objetivo “podría ser abastecido mediante la compra de U$S10 mil millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, explicaron desde la entidad que dirige, Santiago Bausili.

El cálculo oficial estima que en caso de “un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI las compras podrían ascender U$S 17.000 millones, dependiendo de la oferta de flujos de la balanza de pagos. Este aumento podría sostenerse «sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

Esta posibilidad había sido planteada en diferentes discursos que el ministro, Luis Caputo ofreció la semana pasada.

La intención del gobierno es que la compra de dólares mediante emisión monetaria se realice contra la demanda de dinero genuina, lo cual no obliga a retirar los pesos excedentes (esterilización).

Para la acumulación de reservas, el equipo económico definió una participación de hasta el 5% del volumen diario del mercado de cambios. Esta decisión busca que la salida al mercado del Banco Central o del Tesoro Nacional no le imponga una presión adicional al precio del dólar, lo cual luego puede impactar en los precios.

Además, se informó que el BCRA podrá concretar compras en bloque para evitar impactos en los flujos del mercado. Esto implica que si una empresa, provincia o cualquier otro agente tiene para vender un volumen importante de dólares, el BCRA se los comprará en forma directa a un precio pactado, para que ese volumen no se vuelque al mercado directamente y provoque fuertes oscilaciones en el precio.

Los argumentos para ampliar la banda de flotación del dólar

El BCRA afirmó que la baja de la inflación en los últimos 18 meses fue compatible con el incremento observado en la demanda de dinero, lo cual permitió un marcado aumento en términos reales de los agregados monetarios.

De esta forma, entre abril de 2024 y noviembre de 2025 la base monetaria aumentó de 2,7% a 4,2% del PBI, mientras que el M3 aumentó de 14,5% a 16,7% del PBI en el mismo período. En paralelo, el crédito bancario en pesos al sector privado se expandió de 4,2% a 9,0% del PBI, «apoyado en la liberación de recursos financieros permitido por el equilibrio fiscal sostenido a lo largo de 23 meses», dijo el BCRA.

Para la entidad que preside Santiago Bausili “la inestabilidad política iniciada en abril de 2025 interrumpió temporalmente este proceso, reflejándose en un colapso de la demanda de dinero”.

En consecuencia, “ese shock derivó en un episodio de dolarización de portafolios y cobertura cambiaria sin precedentes”.

Para el BCRA, una vez que se superó “de manera exitosa” el período de incertidumbre electoral, “se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario”.

“En comparación a parámetros históricos, en los próximos años los agregados monetarios podrían retomar un sendero de marcado crecimiento en términos reales sin generar presiones inflacionarias”, aseguró la autoridad monetaria.

Históricamente, la monetización de la economía argentina (representada por la base monetaria) osciló entre 8 y 9% del PBI y ahora está por debajo del 4%.

Asimismo, para Bausili y equipo “la recuperación de acceso al mercado internacional de capitales por parte del Tesoro de la Nación para refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera permitirá que las compras de reservas se acumulen en el balance del BCRA en lugar de ser utilizadas para la cancelación de deudas.

Corresponsalía Buenos Aires