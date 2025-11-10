Luis Caputo ratificó las bandas cambiarias: «Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada»

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias y volvió a transmitir calma sobre la evolución del dólar. En una entrevista con La Nación +, el funcionario aseguró que el sistema «da previsibilidad» y descartó sobresaltos cambiarios.

«Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda como va a estar. Estoy cómodo porque sé que no puede pasar el techo de la banda. Preferiría que no fuera al piso de la banda cambiaria. Si hoy fuera muy por debajo, no le haría ningún bien a la economía», expresó.

Al explicar por qué considera que el esquema es el adecuado, Caputo afirmó: «La gente hoy quiere previsibilidad y le estamos dando eso con las bandas. La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Además, Argentina tiene todavía una situación de demanda de dinero muy frágil. Ante cualquier situación de incertidumbre, la reacción es ir al dólar. Esto no es común en todos los países».

Y agregó: «Si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Porque lo que estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada».

Inflación y actividad económica

Caputo proyectó que la inflación podría caer por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026, y estimó que el país podría mostrar un crecimiento importante el próximo año. «El año que viene, Argentina podría estar creciendo al 5% o 6%», señaló.

El ministro consideró que el freno de la economía antes de las elecciones fue «producto del riesgo kuka», pero aseguró que, tras los comicios, se evidenció «un cambio inmediato». «Las elecciones fueron un espaldarazo espectacular y vamos a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el cuarto trimestre», afirmó.

También se refirió a la suba de tasas de interés en la previa electoral. Dijo que fue parte de una «política de guerra» para controlar la inflación, y que el proceso de normalización ya comenzó: «En la medida que sigamos bajo este rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a seguir bajando y eso va a generar que las tasas sigan bajando».

Presupuesto y reformas

Caputo confirmó que el Gobierno enviará al Congreso la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal para su debate durante las sesiones extraordinarias.

Además, adelantó que presentarán una reforma laboral con reducción de cargas patronales y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones. «Desde Economía le vamos a agregar algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más la formalización», indicó.

En materia tributaria, el ministro anticipó que analizan una modificación de las deducciones del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas, lo que permitiría incluir gastos de consumo o créditos hipotecarios: «Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario. Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía».

Nuevo régimen de empleo y críticas a la oposición

El Ministerio de Economía también trabaja en un régimen de creación de nuevo empleo, con beneficios para los empleadores. «Argentina no crea empleo desde 2011. Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca. Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca la base y la formalidad» sostuvo Caputo.

Consultado sobre el rol de la oposición, el ministro dijo que le «gustaría ver un peronismo mucho más racional» y criticó la polarización política. «No puede ser que esta siga siendo la alternativa nacional. El kirchnerismo ya tuvo muchas oportunidades«, planteó.

Sobre el final, Caputo se refirió al acuerdo comercial con Estados Unidos y adelantó que el anuncio oficial se hará desde ese país. «Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro«, concluyó.