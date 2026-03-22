Ignoratio elenchi, la respuesta de Javier Milei frente a una severa crisis de empleo

Cambio tecnológico. El presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en la previa a la publicación de los datos de empleo.

“Si el progreso tecnológico destruye puestos de trabajo, hoy la tasa de desempleo tendría que ser del 90%”. Palabras del presidente Javier Milei el pasado lunes, durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba.



En tono académico, el mandatario utilizó el argumento para explicar que según su visión de la macroeconomía, no existe recesión ni desempleo, sino un proceso de “cambio tecnológico” que explica el movimiento de factores productivos.



En esa dirección volvió a burlarse y a insultar a quienes señalan que en Argentina existe un severo y progresivo problema de empleo: (decir que el progreso tecnológico destruye puestos de trabajo) “es una pelotudez del tamaño de una casa”, afirmó.



Apenas tres días después, el Indec informó que el desempleo creció hasta el 7,5% en el último trimestre de 2025, una suba del 1,1% respecto al mismo periodo de 2024, y del 1,8% respecto a 2023.

"Si el progreso tecnológico destruyera puestos de trabajo, hoy la tasa de desempleo tendría que ser del 90%"



Javier Milei puso como ejemplo a la Revolución Industrial para respaldar su mirada y remarcó: "Es una pelotudez del tamaño de una casa". pic.twitter.com/uv3CAVnWF5 — Corta (@somoscorta) March 16, 2026



Lo cierto es que la premisa a la que apeló el presidente para intentar negar la existencia del problema guarda dentro suyo una estructura narrativa que no es aislada, sino que conforma una estrategia deliberada cada vez que emerge una discusión profunda sobre los tópicos más relevantes en relación a la economía: inflación, equilibrio fiscal, crecimiento o empleo.

Ignoratio elenchi

La táctica discursiva en cuestión no es una novedad ni un descubrimiento disruptivo del universo libertario. Por el contrario, fue nada menos que Aristóteles quien en su obra “Refutaciones Sofísticas” (350 a.C.) incluyó por primera vez el concepto de “ingnoratio elenchi”.



Se trata de un término latín, pero de raíz griega, donde ‘ignoratio’ denota “desconocimiento” o “ignorancia” mientras que ‘elenchi’ proviene de ‘elenchos’, que en griego refiere a un argumento de refutación o una prueba lógica. La derivación del término es lo que se conoce como “falacia de irrelevancia” o “conclusión irrelevante”.



En la práctica, mientras se debate de un tema “A”, el orador se concentra en refutar demostrando correctamente el tema “B”. La evidencia respecto al tema “B” es irrefutable y veraz, pero tal demostración no es significativa en relación al tema “A” que se discutía originalmente. Se obtiene así una “conclusión irrelevante”, que termina desviando el foco de atención respecto al tópico real y relevante.

La «conclusión irrelevante» surge cuando se comprueba mediante fundamentos ciertos y reales un tema que no es significativo en relación al problema principal que se plantea.



Es exactamente el giro narrativo al que apela el presidente al referir al cambio tecnológico para negar el desempleo. Es prácticamente imposible encontrar alguien que se oponga al avance de la tecnología. No hay ateos respecto de las mejoras en la calidad de vida y la productividad acaecidas desde la Revolución Industrial en adelante.



El punto es que no hay nadie discutiendo el cambio tecnológico. Lo que sí se discute es el efecto que las políticas de apertura comercial indiscriminada junto al combo de tipo de cambio atrasado más altas tasas de interés, está generando sobre el entramado productivo y como corolario, sobre el nivel de empleo.



Dicho de otra forma, no se debate el avance tecnológico post Revolución Industrial, se debate el resultado actual del modelo económico argentino en la gestión de La Libertad Avanza. Ignotatio elenchi.



Algo similar tuvo lugar esta semana en torno a la polémica por el viaje a New York del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto a su esposa, en el avión presidencial.

Ante la expectativa por la respuesta oficial al escándalo, el presidente Milei posteó en X: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…”.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian…

ÁNIMO @madorni …!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026



El argumento al que apela el mandatario apelando a la teoría económica, es real y verdadero: si había un asiento vacío y el viaje se realizaría de todas formas, subir un pasajero más al avión tiene “costo marginal cero”.



La estrategia narrativa oficial fue que el viaje de la señora esposa del Jefe de Gabinete “no le costó un peso extra al Estado”. La premisa es fácticamente cierta, pero al mismo tiempo irrelevante. La discusión no gira en este caso en torno al costo del viaje, sino al uso discrecional de los bienes públicos para uso particular del funcionario.



La contracara de la premisa del “costo marginal cero”, se puede plantear en términos de “costo de oportunidad”, el cuál puede cuantificarse en el dinero que se ahorró la pasajera al evitar comprar su pasaje en una aerolínea comercial. Ese ahorro constituye un privilegio al que el común de los contribuyentes tiene acceso vedado. Ignoratio elenchi.

Crisis profunda

En paralelo a los debates públicos y las estrategias narrativas, los datos oficiales volvieron a dar una bofetada de realidad esta semana.

Al interior del 7,5% de desempleo, el panorama es aún más complejo si se consideran las personas que trabajan menos horas de las que desean o necesitan (subocupación demandante), y la situación laboral de las personas menores de 30 años.



El informe de Indec revela que la subocupación demandante llegó al 7,8% en el último trimestre de 2025. Es decir que si se suman aquellos que se encuentran sin trabajo y lo están buscando, y aquellos que tienen un trabajo que no les alcanza y buscan uno mejor, el problema de empleo alcanza al 15,3% de la Población Económicamente Activa (PEA).



A su vez, la estadística oficial refleja que el desempleo abierto llega al 16,8% entre las mujeres de entre 14 y 28 años y al 16,2% entre los varones del mismo rango etario. La situación es sensiblemente más grave que un año atrás: entre las mujeres menores de 30 el desempleo creció 3% en 12 meses y entre los varones menores de 30, lo hizo un 3,7%.



Al respecto y en relación con la profunda crisis de actividad y empleo al interior del entramado productivo nacional, el segundo dato oficial proviene de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación. El organismo releva mensualmente la cantidad de “unidades empleadoras” entendiendo como tales a las personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Desde diciembre de 2023 se cerraron 23.587 empresas. En promedio, equivale al cierre de 32 empresas por día durante los últimos dos años.



Tal relevamiento arrojó que en diciembre pasado 670 empresas bajaron sus persianas. De la misma usina oficial de datos surge que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, se cerraron 23.587 empresas. Es la mayor caída en la cantidad de empresas en los primeros dos años de un gobierno desde 2002 a la fecha. En promedio, equivale a la destrucción de 32 empresas por día durante los últimos dos años.



En base a dichos datos, la consultora Politikon Chaco elaboró un mapa que ilustra el impacto en cada jurisdicción del cierre de empresas durante los últimos dos años. Allí se observa que el nivel de cierre de empresas es crítico en el cordón industrial más fuerte del país, conformado por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Solo Neuquén escapa a la tendencia. El cierre de empresas alcanza a todo el país.

Asimismo, se aprecia que la provincia de Neuquén es la única que registra un incremento en la cantidad de empresas desde 2023. No es necesario a estas alturas explicar que la energía y los hidrocarburos no convencionales son la salvaguarda que coloca a Neuquén en una situación de apogeo y crecimiento económico radicalmente distinta a la del resto del país.



El punto queda todavía más a la vista con el informe publicado por el centro de estudios Fundar en base a los mismos datos publicados esta semana por la SRT. En el análisis de la cantidad de empresas empleadoras por sector de actividad económica privada en los últimos dos años, se aprecia que en solo 4 sectores de entre 19 hubo creación de empresas: servicios administrativos (+7,5%), servicios personales (+3,5%), minería (donde se encuadra Vaca Muerta) (+2,0%) y electricidad (+0,5%).

Crisis de empleo. Menos empresas en los sectores que nuclean el grueso del empleo registrado.

En el resto de los sectores el cierre de empresas ha sido ostensible en solo 24 meses, incluidos aquellos que generan el grueso del empleo registrado a nivel nacional: comercio (-3,4%), industria (-5,2%) y construcción (-8,2%).

Ignoratio elenchi.



El avance tecnológico es bienvenido y no impacta en uno solo de los sectores de la economía, sino que alcanza a toda la matriz productiva. En el largo plazo traerá sin dudas mejoras ostensibles en productividad y empleo.



En el mientras tanto, son los propios datos oficiales los que revelan que el combo de políticas desplegadas en el programa económico genera una destrucción progresiva del capital productivo y junto a ello, una caída evidente en el nivel de empleo.