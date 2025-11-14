Impuesto a las Ganancias: el Gobierno extendió el plazo para adherir al plan de facilidades y evitar recargos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejó firme con la publicación del Boletín Oficial nuevas modificaciones en el régimen de facilidades de pago para el impuesto a las Ganancias. Según lo anunciado, extendió los plazos de adhesión y redujo la tasa de interés para quienes regularicen su situación fiscal antes de que finalice noviembre.

Los detalles de la Resolución

La Resolución General 5788/2025, fue publicada en la madrugada de este viernes. En el documento se explica que el objetivo principal es «facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante la extensión de plazos y una reducción en la tasa de interés».

Sobre los plazos, ARCA informó que el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago de la Resolución General N° 5.684 se extiende desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2025. Este régimen es puntualmente para la regularización de saldos del Impuesto a las Ganancias.

Por otra parte menciona que el plazo para la refinanciación de planes de facilidades de pago se extenderá también del 28 de noviembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.

En cuanto a la reducción de la tasa de interés, en el Boletín Oficial se dispuso una disminución que será aplicable para ciertos planes de pago.

En este sentido detalló que la tasa de interés de financiación para los planes presentados en el marco de la Resolución General N° 5.684 será del 1% mensual. Además indicó que esta tasa menor aplica a las presentaciones realizadas desde la entrada en vigencia de la norma y hasta el 30 de noviembre.