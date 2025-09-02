Inflación de agosto 2025: ¿cuándo se conocerán los datos oficiales de Neuquén y Río Negro?

Comenzó el mes de septiembre y con su llegada, crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al mes de agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, será el encargado de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios, ¿cuándo se conocerán los datos de Neuquén y Río Negro?

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro durante el octavo mes del año.

Cabe recordar que en el último registro conocido correspondiente la mes de julio, la provincia de Neuquén tuvo una inflación del 2,1%, mientras que en Río Negro fue del 0,98%. Los nuevos datos son esperados para entender si las tendencias se mantuvieron o si hubo cambios.

¿Cuándo se conocerán los datos de Neuquén y Río Negro?

Con base en la información del INDEC, los datos de inflación de agosto de 2025 para el total del país se darán a conocer el miércoles 10 de septiembre. Si bien el INDEC no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá, como es usual, es el de la provincia de Río Negro la cual suele revelar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se publicará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe del Indec.

Uno por uno, la inflación en julio en cada rubro en Río Negro

Los datos de la inflación por rubros, según detalla el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro:

Alimentos: 0,68%

Transporte y servicios: 2,06%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,36%

Vivienda: 1,91%

Indumentaria, accesorios y servicios: 0,82%

Artículos personales y de tocador: 2,88%

Atención médica y gastos para la salud: 2,26

Esparcimiento: 0,60%

Rubro por rubro, la inflación de julio en Neuquén