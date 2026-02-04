Balance 2025: Los sectores clave que impulsaron el crecimiento de la economía argentina

Tras un año de reordenamiento macroeconómico, el sector productivo cerró 2025 con señales positivas en áreas estratégicas. Con un avance general de la actividad del 4,1%, la economía comenzó a mostrar motores de crecimiento sólidos, impulsados por la estabilización y nuevos regímenes de inversión.

El informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ireal) destaca que, aunque el proceso tomó tiempo, el último trimestre del año consolidó una tendencia de recuperación en rubros fundamentales para el desarrollo nacional.

Los grandes ganadores del 2025: Finanzas, Minería y Energía

El crecimiento del último año estuvo encabezado por sectores que supieron capitalizar el nuevo escenario económico:

Intermediación financiera: fue la gran protagonista con un salto del 14,2% , gracias a la desaceleración inflacionaria y la estabilización del mercado.

fue la gran protagonista con un salto del , gracias a la desaceleración inflacionaria y la estabilización del mercado. Minería y Energía: el impulso del RIGI permitió una mejora del 6,9% en minería. Por su parte, el sector de refinación petrolífera e hidrocarburos registró un sólido aumento del 5,6% , consolidando la relevancia de los recursos naturales.

el impulso del permitió una mejora del en minería. Por su parte, el sector de registró un sólido aumento del , consolidando la relevancia de los recursos naturales. Turismo y Transporte: la demanda doméstica impulsó al turismo interno un 7,6% , mientras que el transporte acompañó con un alza del 7,4% .

la demanda doméstica impulsó al turismo interno un , mientras que el transporte acompañó con un alza del . Agro y Consumo: favorecida por el clima, la agroindustria mostró números positivos. En el consumo, se destacaron alimentos y bebidas (4,6%) y la producción de tabaco (4,6%).

El desafío de la industria local frente a la apertura

El proceso de ajuste y la apertura de importaciones generaron un escenario competitivo que planteó retos para sectores tradicionales. La industria textil (-27,9%), la indumentaria (-13,1%) y la fabricación de vehículos (-18,8%) atravesaron un año de reconfiguración productiva ante el ingreso de productos del exterior.

Asimismo, el rubro de maquinaria y equipos registró una baja del 14,4%, marcando la necesidad de los sectores manufactureros de adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.