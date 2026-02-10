Inflación de enero 2026: Río Negro inició el año con un IPC de 2,31% y registró una baja respecto a diciembre

Después del incremento del 2,4% durante diciembre 2025, este 10 de febrero se dio a conocer el dato oficial del IPC correspondiente al primer mes del 2026.

Según los valores publicados, Río Negro registró en enero una inflación mensual del 2,31%, lo que representa una importante desaceleración en la suba de precios.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro publicó este martes el informe oficial del Gobierno con el cual detalló que la variación interanual (enero 2026 versus enero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 22,85%.

Inflación de enero de Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó en enero 2026 fue el de Alimentos con 3,71% y una variación interanual del 22,14%.

Le siguen:

«Artículos Personales y de tocador» con 2,55%

«Atención médica y gastos para la salud» con 2,21%

«Vivienda» con 1,61%

«Indumentaria y accesorios» con 0,44%

«Esparcimiento» con 0,42%

«Transportes y servicios» con 0,18%

«Equipamiento y mantenimiento del hogar» con -0,80%

Inflación de Río Negro: cuál fue el dato de diciembre 2025

Diciembre estuvo marcado por fuertes aumentos en algunos rubros sensibles para el bolsillo. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación mensual fue del 2,4% y la interanual cerró en 21,99 %.

Entre los alimentos, se destacaron las subas en carnes: el asado de vacuno aumentó 14,65%, la carne picada 15,34%, la aguja 19,70% y la nalga 15,14%. También hubo incrementos importantes en productos frescos, como la cebolla, que trepó un 41,30%, y la manzana, con un alza del 12,41%

En el rubro transporte y energía también se observaron movimientos relevantes. La nafta aumentó 5,59%, mientras que el gas natural subió 2,83% y la electricidad 1,43%. Estos ajustes impactaron de manera directa en el costo de vida de los hogares rionegrinos.

No obstante, algunos productos mostraron bajas de precios, como la margarina (-2,94%), el aceite envasado (-1,30%), la lechuga (-6,97%) y varios artículos de higiene personal y medicamentos, que ayudaron a moderar el índice general.