Cuenta regresiva para conocer la inflación de febrero 2026: a qué hora se publican los datos del Indec, Neuquén y Río Negro

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al segundo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este jueves 12 de marzo.

IPC de febrero 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de febrero a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico que revelará el dato general del IPC de febrero 2026 que representa el total de hogares del país se publicará este 12 de marzo de 2026.

Si bien el Indec no suele publicar los datos por provincia, sí publica las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro divulgan sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las 12 del mediodía.

En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Cómo fue la inflación de enero 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,6% y la variación acumulada fue del 37,2%. La inflación se mantuvo igual que el cierre del 2025, que también fue del 2,6%. A su vez, el 2026 arrancó con una variación menor que el año pasado, que había sido de 3,5%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,31%, registrando así una baja respecto al mes de diciembre de 2025 que se mantuvo en 2,40%. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual (enero 2026 versus enero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 22,85%.

El rubro que más aumentó en Río Negro fue el de Alimentos con 3,71% y una variación interanual del 22,14%.