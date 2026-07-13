Dólar a la baja y fuerte compra del BCRA en una jornada financiera marcada por la tensión en el Estrecho de Ormuz

Las bolsas globales negociaron con una marcada aversión al riesgo y tendencia bajista este lunes 13 de julio, arrastradas por el recrudecimiento del conflicto militar en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, que provocó una disparada del 10% en el precio del petróleo. En el plano doméstico, la cautela internacional se hizo sentir en las acciones y los bonos soberanos. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró aislarse de la tormenta externa al concretar una fuerte compra de US$ 280 millones en el mercado mayorista, lo que empujó a la baja la cotización oficial del dólar.

El crudo Brent del Mar del Norte —referente internacional— superó la barrera de los US$ 80, anotando una suba del 9,8% para cotizar a US$ 83,43 por barril en los contratos para septiembre, su valor más alto en un mes. En paralelo, el crudo WTI, de referencia estadounidense, aumentó un 9,4% y se ubicó en los US$ 78,13 para agosto.

El detonante de este salto fue la renovada escalada militar en la región y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país «tomaría el control» de la zona.

El factor geopolítico y el impacto en las bolsas

Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, describió a Infobae la complejidad del escenario: “El panorama geopolítico y financiero de este lunes ha estado marcado por una intensa volatilidad derivada de la crisis en el Estrecho de Ormuz, donde Irán ha declarado un bloqueo al tránsito marítimo tras nuevos enfrentamientos militares con Estados Unidos. En respuesta, el presidente Donald Trump ha reafirmado que el estrecho permanecerá abierto bajo control estadounidense, autoproclamando a Estados Unidos como el ‘guardián’ de la zona y exigiendo un reembolso del 20% sobre la carga transportada por la seguridad brindada”.

A este conflicto se sumaron otros factores de presión sobre los mercados energéticos. “La situación, sumada al bloqueo temporal de las exportaciones de helio por parte de China y la caída de las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos, ha inyectado una fuerte prima de riesgo”, agregó Torres.

Este shock repercutió directamente en las plazas bursátiles. En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,6%. Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó al medio ya citado que “los principales índices operaron con marcados retrocesos, arrastrados por una caída en el sector tecnológico, importado de los mercados asiáticos y el recrudecimiento del shock energético tras anunciar el presidente Donald Trump la reinstauración formal del bloqueo naval sobre los tanqueros iraníes”.

La ola bajista golpeó también al mercado local: el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 1,4%, registrando pérdidas en la mayoría de sus papeles, con la única excepción de las empresas vinculadas al sector de la energía, beneficiadas por el salto de los precios del crudo.

Cautela en el mercado de bonos: cómo cerró el riesgo país este lunes

En el segmento de renta fija, los títulos públicos reflejaron el clima de prudencia internacional. Tras el pago de capital e intereses de Bonares y Globales por un total de US$ 2.500 millones concretado la semana pasada por el Tesoro, los bonos soberanos en dólares retrocedieron en promedio un mínimo 0,1%.

Por su parte, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subió dos unidades y se posicionó en los 405 puntos básicos, manteniéndose por encima del piso clave de los 400 puntos.

“En la plaza local, las cotizaciones absorbieron el clima de cautela internacional, los inversores operaron con prudencia, procesando el impacto contable del pago efectuado por el Tesoro la semana pasada, con las mesas plenamente enfocadas en los datos de inflación que publicarán mañana Argentina y Estados Unidos”, analizó Damián Vlassich.

El Banco Central sumó US$ 280 millones y cedieron los dólares oficiales

A pesar de la inestabilidad internacional, el mercado cambiario doméstico arrojó saldos sumamente favorables para la autoridad de control. El BCRA hilvanó su jornada operativa número 125 con saldo positivo en el mercado mayorista al quedarse con US$ 280 millones. Se trató del volumen de compra diario más importante de la entidad en el último mes y medio, y el quinto más elevado en lo que va de 2026, un año en el que el acumulado de compras ya supera los US$ 11.700 millones.

Aún así, el stock de reservas internacionales brutas del BCRA finalizó la jornada en US$ 48.205 millones, lo que implicó una disminución de US$ 517 millones en el día debido al impacto contable de la salida de divisas para cumplir con los mencionados vencimientos de deuda en moneda extranjera.

En una rueda donde se operaron US$ 497,9 millones en el segmento de contado, la abundancia de oferta sobre el cierre deprimió la cotización del dólar mayorista, que cedió seis pesos (un 0,4%) para cerrar en $1.482, su menor nivel desde el 30 de junio.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló el comportamiento de la rueda: “El mercado se mantuvo equilibrado, oscilando entre $1.485 y $1.487. El mínimo intradiario de $1.485 actuó como soporte hasta pasadas las 14:30, desde donde la cotización rebotaba nuevamente hacia $1.487. Sin embargo, en los últimos minutos la oferta terminó imponiéndose, quebró ese piso y llevó al dólar mayorista a cerrar en $1.482″.

Con este retroceso, el dólar mayorista recortó su ganancia acumulada en 2026 a $27 o un 1,9%. En tanto, la brecha cambiaria respecto al límite superior de la banda fijada por el BCRA ($1.822,74) se amplió a 340,74 pesos (un 23%), registrando la distancia más significativa desde el pasado 18 de junio.

En consonancia con la baja mayorista, el dólar minorista oficial que se comercializa en las pizarras del Banco Nación cedió cinco pesos para cerrar en $1.505 para la venta. En el promedio del resto de las entidades financieras relevado por el Central, la divisa cerró en $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra. En contraposición a la tendencia oficial, el dólar libre o «blue» experimentó una reacción alcista de 15 pesos (1,1%) y finalizó en los $1.525.

Por último, en el mercado de futuros se registraron retrocesos moderados de entre el 0,1% y el 0,4%, con operaciones por un valor estimado de US$ 800 millones. El contrato de mayor liquidez, con fecha de vencimiento a fines de este mes, restó 5,50 pesos para ubicarse en los $1.493.

Por su parte, el interés abierto total en futuros aumentó en US$ 109,1 millones para consolidar un total de US$ 3.988,1 millones.

Al respecto, un informe elaborado por la consultora Portfolio Personal Inversiones puntualizó que este volumen se sitúa “muy por encima de los US$ 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses”. Los analistas de la firma agregaron que, “si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a US$ 960 millones”.