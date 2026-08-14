La hoja de ruta hacia las elecciones 2027: el plan oficial para volcar dólares a las empresas y engrosar reservas

Javier Milei, Karina Milei y Luis Caputo durante la presentación del informe gestión de Manuel Adorni en el Congreso. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia económica y política con la mira puesta en las elecciones 2027, sustentada en tres ejes centrales: la búsqueda de acuerdos de gobernabilidad con el PRO, la meta de sumar US$10.000 millones adicionales en reservas y la reciente medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para habilitar créditos en dólares a empresas que no generan divisas y operan exclusivamente en el mercado doméstico.

Esta última disposición apunta a movilizar la liquidez ociosa en las cuentas bancarias mediante un límite del 15% sobre la cartera de depósitos en moneda extranjera de cada banco. La flexibilización busca financiar inversiones y capital de trabajo en la economía real, con una inyección estimada de hasta US$ 6.000 millones en préstamos productivos que, a su vez, impulsará una mayor liquidación de divisas en la plaza oficial.

Dólar a la baja y compras del Banco Central en el mercado cambiario

El paquete de medidas generó una respuesta favorable en el circuito financiero, donde las cotizaciones libres experimentaron bajas simultáneas ante la expectativa de una mayor oferta de divisas:

Dólar MEP: Retrocedió un 1,3% para ubicarse en los $1.521 .



Retrocedió un 1,3% para ubicarse en los . Contado con Liquidación (CCL): Registró una baja del 1,3% hasta los $1.580 .



Registró una baja del 1,3% hasta los . Dólar Blue: Mostró un leve avance marginal de $5, cerrando en $1.540 .



Mostró un leve avance marginal de $5, cerrando en . Dólar Mayorista: Se posicionó en $1.492, con una microdevaluación diaria de 50 centavos.



En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron un total de US$615 millones, rueda en la cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró absorber un saldo neto comprador de US$56 millones.

En paralelo, la Secretaría de Finanzas completó la segunda vuelta de su licitación de títulos públicos colocando US$ 50 millones del bono AO27 con un rendimiento anual del 8,3%, una operación orientada a captar divisas directas para robustecer las arcas de la autoridad monetaria.

Riesgo país en 473 puntos y el impacto del dato de inflación

Pese al alivio en la brecha cambiaria, la plaza de títulos soberanos y acciones operó con cautela. El riesgo país medido por la banca J.P. Morgan se ubicó ayer en 473 puntos básicos (este viernes se mantiene cerca de los 470) mientras los bonos soberanos en dólares mantuvieron cotizaciones equilibradas a pesar de la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (4,63%).

La prudencia de los inversores estuvo vinculada a la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio elaborado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,1%, ubicándose en el margen superior de los pronósticos proyectados por el mercado.

Por su parte, el índice bursátil S&P Merval cerró con una variación neutra en moneda local (+0,4% medido en dólares), donde sobresalió la suba de Edenor (+4,7%) tras oficializarse la compra del 70% del paquete accionario de Metrogas.

Con información oficial, datos del Banco Central y de Rava Bursátil.