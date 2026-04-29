Adorni dijo que la reactivación económica se «retrasó» por una «operación golpista» previo a las elecciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la gestión del gobierno del presidente, Javier Milei, pero admitió que algunos de los resultados obtenidos aún no tienen impacto en la gente, al tiempo que atribuyó la demora en la recuperación de la economía a los intentos destituyentes de la oposición en la previa a las elecciones de medio término.

“Este Gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Sabemos que este trabajo está lejos de estar terminado y también sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”, dijo el funcionario.

En la misma línea, señaló que “el dato de inflación (de marzo) fue malo, no nos gustó y lo reconocemos”.

No obstante ello, volvió a ubicar las causas fuera del Gobierno: “Ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con notoria crudeza durante la segunda mitad del año pasado: la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral”.

Adorni sobre la inflación, el ajuste que se viene y el impacto de la reforma laboral

En su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional, Adorni recordó las condiciones en las que la administración libertaria tomó las riendas del país y luego enumeró una serie de, a su juicio, logros en materia económica que impidieron un deterioro aún mayor de las condiciones de vida.

Adorni aseguró que, en base a la ratificación del rumbo, “la inflación continuará su camino a la baja y que la actividad se recuperará”.

“Hoy todavía sufrimos los efectos de aquel ataque. Pero eso no nos desvía un centímetro de nuestro camino. Como dijo el Presidente Milei, nuestro norte es innegociable. Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta”, remarcó.

En un mensaje directo a quienes cuestionan los aspectos fundamentales de la base del programa de gobierno de Milei, el jefe de Gabinete enfatizó: «Este crecimiento es sostenible en el tiempo».

Adorni recalcó que esto es posible porque “por primera vez en 124 años, Argentina tuvo superávit fiscal en la línea financiera y libre de default, durante dos años consecutivos” y añadió que “en el año 2024, alcanzamos un superávit primario de 1,8% del Producto Bruto Interno y en el 2025 fue del 1,5%”.

En consecuencia, insistió en que “esto significa que el camino que estamos recorriendo es el correcto, porque estamos atacando el mayor problema que ha tenido la Nación desde la raíz”.

En ese sentido, sostuvo que “ante cualquier shock externo, como la guerra en Medio Oriente, Argentina se mantiene estable. Y esto es fruto de haber hecho los deberes a tiempo”.

Con este mismo objetivo, confirmó que los ministros trabajan para hacer una nueva reducción del 2% en gasto corriente y del 20% en gastos de capital. Por otro lado adelantó que el Ministerio de Desregulación tiene “la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados”.

“Este ajuste, además, va a ser sostenible en el tiempo porque también logramos aprobar el primer Presupuesto con regla fiscal de la historia. Si recaudamos de más, bajamos impuestos; si recaudamos de menos, ajustamos partidas”, afirmó. Al respecto, la recaudación impositiva lleva ocho meses con resultados reales negativos lo cual obligó a ampliar los recortes del gasto público. El próximo dato se dará a conocer el próximo lunes 4 de mayo y será determinante para conocer la política oficial de gastos en los próximos meses.

Adorni también destacó la baja de la pobreza de los últimos meses y recordó que “hace no mucho tiempo, hubo un gobierno que intervino el INDEC y directamente dejó de publicar los datos porque, según ellos, “medir la pobreza era estigmatizante’”.

En otro orden, Adorni afirmó que la reforma laboral permitirá “la inclusión de más de 5 millones de argentinos” al sector formal y “va a exterminar la industria del juicio”. El Gobierno aún debe publicar la reglamentación de la reforma, que por otro lado está siendo cuestionada en la Justicia.

En otro tramo de su discurso Adorni aseguró que “Argentina hoy va camino a ser un país normal” con “una economía ordenada, sólida y en crecimiento”. En esa línea insistió en que “los argentinos hicimos los deberes y vivimos con la certeza de que el futuro será mejor que el pasado”.

El jefe de Gabinete destacó que hoy la economía se rige con precios estables y reglas claras, con fomento al crédito y a la inversión.

A su vez, remarcó el “orden en las calles” y la abolición de doctrina garantista: “Tenemos la certeza de que las fuerzas federales son implacables contra la delincuencia. Hoy, en lugar de ser protegidos por la doctrina garantista que defendía el kirchnerismo, los criminales terminan tras las rejas y deben trabajar mientras cumplen su condena. Porque el que las hace, las paga”.