Tensión en los mercados: los ADRs rebotan en Wall Street pero el riesgo país subió a 473 puntos

En una jornada marcada por la cautela inversora y la expectativa económica, los activos financieros argentinos muestran un comportamiento mixto. Mientras los ADRs que cotizan en Wall Street registraron un cambio de tendencia con importantes subas lideradas por el sector tecnológico y energético, el riesgo país de la Argentina volvió a estar bajo presión y trepó hasta los 473 puntos básicos (+0,40%).

En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cotiza en terreno de estancamiento situándose en 2.995.784,64 puntos (-0,1% en el día), con una retracción acumulada del 9,0% en lo que va del mes. Medido en dólares, el panel líder se ubica en 1.892,22 unidades, reflejando la cautela de los operadores previo a la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio por parte del INDEC, para el cual las consultoras privadas estiman una cifra cercana al 2%.

Los datos son oficiales y se desprenden de los paneles de Rava Bursátil con corte a las 16:10 de este jueves 13 de agosto.

En el frente fiscal, los inversores evaluaron de forma positiva la última licitación del Ministerio de Economía de la Nación, donde la Secretaría de Finanzas logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos previstos por $4,5 billones, despejando exigencias inmediatas sobre las tasas del sistema financiero.

Wall Street verde: Globant y Edenor lideran las subas de las acciones argentinas

A diferencia del mercado doméstico, los títulos de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) mostraron un repunte generalizado en sus cotizaciones. Las ganancias principales estuvieron impulsadas por Globant (+5,9%) y la distribuidora Edenor (+5,2%), seguidas por la petrolera YPF (+0,8%), Grupo Financiero Galicia (+0,7%), Banco Supervielle (+0,7%) y Banco Macro (+0,5%).

Por el contrario, algunas firmas vinculadas a la construcción y la energía operaron con pérdidas en la plaza neoyorquina, destacándose los retrocesos de Loma Negra (-2,4%), Ternium (-1,5%), Pampa Energía (-1,0%) y Tenaris (-0,7%).

En el mercado local de bonos soberanos en dólares, la operatoria mostró paridades dispares entre las distintas series. Entre los títulos ley extranjera, el Global 2046 (GD46D) subió 0,5% y el Global 2035 (GD35D) avanzó 0,4%, mientras que en la legislación local el Bonar 2041 (AL41D) cedió un 0,4% y el Bonar 2029 (AL29) cotizó con una leve baja del 0,2%.

El riesgo país en 473 puntos a la espera de la inflación del INDEC

El indicador elaborado por el banco de inversión J.P. Morgan se posicionó en los 473 puntos básicos, reflejando la persistente prudencia de los fondos internacionales hacia la deuda soberana argentina. Pese a que el indicador intentó recortar posiciones durante la apertura, los factores políticos internos y la volatilidad de los mercados globales volvieron a empujarlo hacia la zona de los 470 puntos.

Toda la atención del mercado está centrada en la publicación del dato oficial de inflación de julio que dará a conocer el INDEC. Una cifra alineada con las proyecciones del Ministerio de Economía (entorno al 2%) podría traer alivio a la renta fija y consolidar la desaceleración del costo de vida.

En paralelo, la Secretaría de Finanzas enfrentó el primer test financiero del mes, logrando refinanciar la totalidad de los vencimientos vigentes de $4,5 billones. Al haber alcanzado una tasa de refinanciación (rollover) cercana al 100%, el Gobierno evitó volcar liquidez excedente al mercado que pudiera presionar sobre los tipos de cambio paralelos.