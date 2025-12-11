SUSCRIBITE
La inflación en Neuquén fue del 2,4% en noviembre: estos fueron los rubros con más subas

El dato del IPC fue divulgado este jueves por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Marcó una baja con respecto a lo que había sido octubre.

Por Redacción

Neuquén dio a conocer el IPC de noviembre. Foto: Matías Subat.

Este jueves se dio a conocer la inflación de noviembre en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial fue del 2,4%. Estos fueron los rubros con más incrementos.

En lo que va del año, la inflación acumula 34,9% en 11 meses, mientras que la variación interanual fue del 38,7%.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén.

Las divisiones que más aumentaron fueron Educación (3,7%), Información y comunicaciones (3,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,0%), Bienes y Servicios varios (3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,6%), y Transporte (2,6%).

Por otra parte, indicaron que las variaciones mensuales más bajas que se registraron fueron Recreación y cultura (1,7%) y Restaurantes y hoteles (1,9%). Asimismo, informaron que la división Prendas de vestir y calzado tuvo una baja en los precios de 0,2%.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén.

De esta manera, la variación de precios tuvo una merma, ya que la cifra de octubre fue del 2,7%, y anteriormente la de septiembre había sido del 2,8%.

Asimismo, dio por debajo de la media nacional que fue de 2,5%, informó esta misma tarde el Indec.

Mirá el informe completo de la inflación de noviembre en Neuquén:

inf_IPCnoviembre2025-1Descarga

Inflación: Neuquén ya tiene su propia calculadora de IPC

La dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén (DPEyC) anunció que hay disponible para la ciudadanía una herramienta interactiva que permite realizar cálculos personalizados a partir de las series del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La calculadora online ofrece la posibilidad de estimar variaciones de precios a nivel general adaptadas a distintos períodos de tiempo, brindando mayor accesibilidad y utilidad a las estadísticas oficiales.

Uno de sus posibles usos es ver el IPC, un dato que se aplica en las actualizaciones de alquileres.


