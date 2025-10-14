Inflación en Neuquén | Se mantuvo en 2,8% durante septiembre y acumula un alza del 41% interanual

La inflación en Neuquén se mantuvo en 2,8% durante septiembre y acumula un 41% interanual.

Este martes se dio a conocer la inflación de septiembre en Neuquén. Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial se mantuvo en 2,8%, el mismo valor registrado en agosto.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año asciende al 28,2%, mientras que la interanual —comparada con septiembre de 2024— se ubica en 41,0%.

Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron en septiembre

En el detalle mensual, la división de Transporte fue la que registró el mayor aumento, con un 3,8%, impulsada principalmente por las subas en combustibles para vehículos. Le siguieron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,7%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,5%), esta última con la mayor incidencia sobre el nivel general (0,62 puntos porcentuales) por los incrementos en alquileres.

Por el contrario, las divisiones con menor variación fueron Prendas de vestir y calzado (1,4%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%). En este último rubro, los aumentos más notorios se registraron en frutas, verduras y productos de panificación, con una baja en algunos cortes de carne bovina.

El informe provincial también destacó que los bienes aumentaron 2,4% en septiembre, mientras que los servicios lo hicieron en 3,3%. En términos interanuales, los servicios acumulan una suba del 60,5%, frente al 27,4% de los bienes.

En conjunto, las divisiones de vivienda, transporte, alimentos y recreación representaron el 61,1% del incremento mensual del nivel general.