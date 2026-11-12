La inflación subió al 2,2% en octubre 2026: cuáles fueron los rubros que más aumentaron, según el Indec

La inflación de octubre 2026 se ubicó en 2,2% y acumuló un incremento interanual del 33,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 26,3% durante los primeros diez meses del 2026.

El ritmo de aceleración de precios registró un repunte del 1,9% que se había registrado en septiembre. Asimismo, volvió a romper el techo del 2%, que no sucedía desde julio, y es el valor más alto de la serie desde abril (2,6%).

Cuáles fueron los rubros que más subieron en octubre 2026

Según el Indec, lo que más subió en octubre 2026 fue:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%.

Recreación y cultura: 3,3%.

Bienes y servicios varios 2,3%.

Por otro lado, lo que incrementó de manera inferior al IPC fue:

Prenda de vestir y calzado: 2,2%.

Transporte: 2,1%.

Comunicación: 2%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.

Salud: 1,7%.

Restaurantes y hoteles: 1,5%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%.

Educación: 1,3%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%.

A nivel regional, en los sectores que tuvieron los mayores aumentos figuraron en la zona Pampeana (2,6%), Patagonia (2,5%), y Cuyo (2,3%). Los que tuvieron subas por debajo del IPC fueron GBA (2%), Noroeste (1,7%), y Noreste (1,5).

Qué dice el informe del Indec sobre la inflación en octubre 2026

A nivel categorías, el IPC Núcleo fue de 1,5%, que reflejó principalmente las subas vinculadas a alquileres y restaurantes. Según detallaron, los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en «Verduras, tubérculos y legumbres«; y en los precios Regulados (2,9%), en «Gas y Combustibles para vehículos«.

«Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las

regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos

y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda«, indicaron.

«La inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025», el festejo de Caputo

Tras la publicación del informe del Indec, y con sus característicos ticks verdes, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo fue la más baja en 15 meses.

«La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018», precisó el titular del Palacio de Hacienda.

Según el ministro, el IPC se vio afectado por «las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles».

Por otra parte, resaltó que la variación interanual (33,1%) registró «una desaceleración por tercer mes consecutivo».