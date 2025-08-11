Semana complicada para Javier Milei: Diputados busca reactivar la comisión para avanzar con la investigación por $LIBRA

Durante la maratónica sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei sufrió varios reveses, uno de los más destacables es que se aprobó una resolución para destrabar la investigación sobre la cripto estafa $LIBRA, en la cual se menciona la posible participación del presidente. El martes es la fecha límite del emplazamiento para que traten el proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora.

La Libertad Avanza había logrado frenar durante semanas el avance de la Comisión Investigadora $LIBRA, pero el miércoles pasado la oposición logró desbloquearlo. En la sesión pasada se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora.

El proyecto de resolución que se definirá este martes 12 de agosto rompe el cerco que estableció el oficialismo por medio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que trabó la designación de autoridades frente al empate en el que habían quedado: 14 miembros del oficialismo y 14 de la oposición.

El emplazamiento se aprobó con 135 votos a favor, 70 abstenciones y seis ausencias. Ahora se debe sesionar el próximo martes a las 17 para emitir dictamen sobre el proyecto que se impulsó con el fin de fijar las reglas para elegir autoridades y definir los desempates.

Caso $LIBRA: que propone la nueva resolución aprobada en Diputados

La medida fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien expresó que era necesario superar el estancamiento que vive la comisión desde su creación en abril.

El proyecto de Ferraro propone modificar las reglas del juego establecidas el 8 de abril. En aquel entonces, la resolución original dejaba abierta la posibilidad de que los interbloques se agruparan para sumar más miembros, lo que provocó la paridad y el bloqueo de la comisión.

La propuesta ahora es que «en caso de empate», se elija al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara. «En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara», se destaca.

Otro de los claves del proyecto es que se le otorga al presidente la posibilidad de desempatar en cualquier decisión que tome la comisión que está empatada en 14 votos.

En la oposición entienden que tienen el número para avanzar en el plenario de comisiones: «Estamos en medio del poroteo, pero entendemos que tenemos el número» señalaron dos diputados de la oposición a Infobae.

«Mañana vamos a dictaminar y ahí vamos a ver cómo venimos con el resto de los temas para definir cuándo vamos al recinto», explicó otras de las fuentes consultadas al medio.