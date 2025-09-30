Inició el pago de salarios a estatales y municipales de Neuquén: ¿quiénes cobran con aumento este martes?

Los trabajadores municipales, estatales y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir jubilados, pensionados y retirados, recibirán sus salarios de septiembre este martes 30. Acá te contamos quiénes cobrarán con aumento.

¿Quiénes cobran con aumento este martes en Neuquén?

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó la semana pasad que los haberes de septiembre a los trabajadores de la administración pública comenzaría a depositarse a partir de este martes.

Informaron que serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Sin embargo no precisaron que el salario llegue con aumento.

Quienes sí registrarán un incremento en sus salarios son los municipales de la ciudad de Neuquén. Esto fue confirmado por el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky y señaló que la suba responde a un acuerdo con el gremio Sitramune.

También informó que en esta oportunidad la recomposición será del 2% que «llegará aplicado al básico de todas las categorías como fue acordado con el gremio Si.Tra.Mu.Ne a principio de año».