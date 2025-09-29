Pago a estatales de Río Negro: cuándo inicia el cronograma de los haberes de septiembre
El Gobierno oficializó la fecha en que se abonará los sueldos correspondientes a septiembre. Acá el detalle.
El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago de los salarios de septiembre para empleados públicos. Según detallaron iniciará este jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el sábado. Te contamos día a día cómo es el orden de cobro de haberes.
Día por día el cronograma de pago a los estatales de Río Negro
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:
Jueves 2 de octubre
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 3 de octubre
- Docentes
- Porteros
Sábado 4 de octubre
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Organismos de Control
Cuándo es la próxima fecha para las paritarias con estatales
El Gobierno de Río Negro y ATE confirmaron una nueva fecha para la paritaria de los trabajadores estatales. Será mañana martes 30 de septiembre.
La última mesa fue el pasado jueves 18, en la cual, el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones con los gremios docentes y estatales sin presentar nuevas propuestas salariales.
