Pago a estatales de Río Negro: cuándo inicia el cronograma de los haberes de septiembre

Se conoció la fecha de pago a los estatales provinciales. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció el cronograma de pago de los salarios de septiembre para empleados públicos. Según detallaron iniciará este jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el sábado. Te contamos día a día cómo es el orden de cobro de haberes.

Día por día el cronograma de pago a los estatales de Río Negro

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 2 de octubre

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 3 de octubre

Docentes

Porteros

Sábado 4 de octubre

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organismos de Control

CRONOGRAMA DE PAGO DE SUELDOS EN RÍO NEGRO



El pago de haberes a las y los trabajadores estatales comenzará el jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el sábado 4. pic.twitter.com/CPXp5bg3a4 — Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) September 29, 2025

Cuándo es la próxima fecha para las paritarias con estatales

El Gobierno de Río Negro y ATE confirmaron una nueva fecha para la paritaria de los trabajadores estatales. Será mañana martes 30 de septiembre.

La última mesa fue el pasado jueves 18, en la cual, el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones con los gremios docentes y estatales sin presentar nuevas propuestas salariales.