Javier Milei culpó al “pánico político” por la suba del riesgo país y lo atribuyó a la oposición

El presidente Javier Milei vinculó la fuerte suba del riesgo país al “pánico político” generado por la oposición. En un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, este viernes, sostuvo que “quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral” y cuestionó las más de 40 leyes aprobadas en el Congreso que aumentan el gasto público.

Con tono crítico, Milei señaló que existe una “descoordinación” entre los resultados económicos y la reacción de los mercados. Remarcó que Argentina se ubica entre los cinco países con superávit fiscal en el mundo, pero que el clima electoral explica las turbulencias.

El mandatario aseguró que el proceso comenzó en febrero, cuando la oposición empezó a “poner palos en la rueda”. En esa línea, enfatizó: “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico”.

Para ilustrar la situación, evocó un recordado sketch de Alfredo Casero sobre el “flan”. “Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero Flan!”, ironizó frente a los empresarios presentes.

Tras ese ejemplo, Milei advirtió que las decisiones legislativas de la oposición buscan desestabilizar su modelo económico y afectan la percepción de los inversores sobre el rumbo del país.

“No aflojemos, sigamos adelante”, arengó Javier Milei a los empresarios

En otro tramo de su discurso, el Presidente resaltó los avances de su gestión en la reducción de la inflación y sus efectos en la pobreza. Reconoció que el índice sigue siendo elevado, pero llamó a no retroceder. “Sabemos que tener 30% de pobres es algo hiperdoloroso, es como estar a mitad de camino, pero la pregunta es: ¿qué hacemos? Y yo diría: ‘No aflojemos, sigamos para adelante’”, expresó.

El Presidente volvió a criticar a la oposición por el rechazo a los vetos en el Senado.

De manera calmada, Milei respondió también a quienes reclaman una autocrítica. “¿Qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante cien años. ¿Qué quieren? Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario monetario, ya sabemos qué es esa receta”, replicó.

En ese sentido, recordó que esas políticas “dejaron 57% de pobres, 70% de los chicos pobres, estábamos al borde de la hiper. Esa no es una solución”, dijo, apuntando contra las administraciones anteriores.

Conectando su mensaje con el contexto político, insistió en que la oposición actúa para desestabilizar en vísperas de las elecciones nacionales.

Javier Milei camino a las elecciones: trazó un paralelismo con el 2001

Milei aseguró que el comportamiento destructivo de sus adversarios está ligado a los comicios del 26 de octubre. “La única propuesta del partido del Estado es destruir y lo dicen abiertamente; la sociedad va a reflexionar y el 26 de octubre va a pintar el país de violeta”, señaló.

En el mismo sentido, reafirmó: “Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral, no nos vamos a rendir de ninguna manera, no vamos a cesar en esa tarea de ninguna manera”.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para trazar un paralelismo histórico con la caída de Fernando De la Rúa en 2001, cuando —según relató— “empezaron a torpedearle el barco porque quiso hacer la reforma laboral”.