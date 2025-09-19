Dólar en alza: cruzó los $1.500 y el riesgo país registró un leve retroceso

El dólar en Argentina experimentó un fuerte aumento este viernes 19 de septiembre, superando la barrera de los $1.500 tanto en el mercado oficial como en el informal. Al mismo tiempo, el riesgo país registró un leve retroceso después de haber alcanzado valores muy altos en jornadas anteriores.

Luego de un jueves difícil para los activos de la Argentina, este viernes los bonos pegaron un rebote y el riesgo país cedió levemente, aunque todavía están lejos de recuperarse del golpe que padecieron durante las ruedas pasadas.

Cotización del dólar, este viernes

Dólar Blue: La cotización en el mercado informal superó los $1.500, llegando a negociarse a $1.510 para la venta, después de una jornada de tono alcista.

Dólar Oficial: El tipo de cambio oficial también superó los $1.500, con una fuerte suba de $20, cotizando a $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Otros tipos de cambio: El dólar bolsa (MEP) y el contado con liquidación (CCL) también registraron alzas, con valores que superan los $1.500.

Leve retroceso del riesgo país

El riesgo país, que mide la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras, se ubicó en 1.421 puntos básicos.

A pesar de la cifra elevada, este valor representó un leve retroceso de 48 unidades en la jornada, lo que significa un respiro para los bonos de la deuda argentina, que rebotaron tras el desplome de jornadas previas.

Eliminan topes para el ingreso de dólares del exterior

El Gobierno nacional anunció este jueves la liberación de las restricciones para el ingreso de dólares provenientes de servicios profesionales prestados al exterior, eliminando el límite anual de US$36.000 que regía hasta ahora. La medida comenzará a aplicarse mañana, viernes 19 de septiembre.

A través de la comunicación A 8330, publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se estableció «dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000, habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto».

Además, el BCRA indicó que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por aquellas operaciones realizadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior en cuentas en moneda extranjera. Esto no incluye los cargos que puedan corresponder a los servicios prestados por entidades del exterior intervinientes en la transferencia, los cuales deberán estar debidamente documentados y trasladarse al cliente solo al costo.

El límite anterior había sido elevado en diciembre pasado de US$24.000 a US$36.000 anuales, pero con esta medida queda totalmente eliminado.