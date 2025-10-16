Juan Nápoli en IDEA: «Es clave avanzar en las reformas estructurales en la segunda mitad del mandato de Milei»

De bajo perfil público y amplia llegada al mundo de las finanzas y los negocios, Juan Nápoli es nombre propio entre los empresarios nucleados en IDEA. El presidente del Banco de Valores (VALO) y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue candidato a Senador por el espacio del presidente Javier Milei en 2023 y es uno de los operadores de banca mayorista en el país.

En el Coloquio de IDEA, Nápoli es recordado por haber organizado un encuentro de empresarios paralelo en 2023, justo a la misma hora en que la por entonces candidata presidencial Patricia Bullrich disertaba en el escenario de IDEA. Al igual que este año 2025, en aquella oportunidad el Coloquio se realizaba apenas una semana antes de las elecciones.

En diálogo mano a mano con RÍO NEGRO, Juan Nápoli brindó su perspectiva respecto al escenario particular que atraviesa la economía nacional a dos años de iniciada la gestión presidencial de Javier Milei.

PREGUNTA: ¿En qué clima se vive esta edición del Coloquio de IDEA?

RESPESTA: Bueno, llega en un momento muy particular, a días de una elección, con anuncios importantes que estamos esperando desde los Estados Unidos y con la expectativa de escuchar la articulación del sector público y del sector privado.

P: Desde las finanzas ¿cuál es la mirada respecto al escenario macro? ¿Hay cierto descalce entre lo real y lo financiero en este programa?

R: No sé si lo llamaría descalce. Generalmente las mejoras en lo real debieran aparecer cuando lo financiero está bien. Posterior a que lo financiero se encamine, debiera trasladarse al plano de lo real. No es que sea un descalce, es que generalmente se da de esa forma, por eso es importante que lo financiero se arregle para que después llegue donde tiene que llegar, que es a toda la gente.

P: El gobierno ha hecho mucha énfasis en lo fiscal durante los primeros dos años de gestión ¿Qué le falta al programa para terminar de ser sustentable y poder sostenerlo en el tiempo?

R: Bueno, yo creo que faltan reformas por hacer, que se ha hecho mucho y que lo que hace falta es tener más apoyo desde lo institucional, desde ambas cámaras en el Congreso de la Nación. Para eso está la democracia, las elecciones y lograr acuerdos. Se ha puesto mucho énfasis en bajar la pobreza, eso se hace bajando la inflación, que no era para nada fácil. Y después faltan reformas como puede ser la laboral, previsional y otras reformas que puede tener el presidente en la cabeza, para las que va a necesitar mucho más apoyo de lo que tiene ahora.

P: El gobierno tuvo mucho apoyo en el primer año, y luego quizás no logró sostener esos apoyos o fue rompiendo los puentes políticos que había logrado…

R: Sí, eso forma parte de decisiones o de acuerdos o de negociaciones que es potestad de quien tienen a cargo el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. No es fácil encarar semejante cantidad de reformas con esa minoría de gente en ambas cámaras, allí radica la necesidad de tener más legisladores y de lograr mejores acuerdos.

P: ¿Fue un error pasar de fijar tasa de interés a fijar agregados monetarios fijados cuando se desarmaron las LEFIs?

R: Bueno, es muy fácil decir eso con el diario del lunes. Son decisiones que son arriesgadas y se tomaron en ese momento. La gente que dirige hoy la economía es muy idónea y no creo que haya sido un error. Es más que nada el riesgo político, que hizo que quizás se hayan disparado algunas variables como por ejemplo, el tipo de cambio.

P: ¿Qué opina de la manera en la que se desarmó parcialmente el cepo cambiario en abril?

R: Yo creo que el único descalce que pudo haber habido en materia cambiaria, es netamente político. Y, a ver, yo lo considero como parte del juego de la democracia, o sea, temas “demonormales”. El presidente ganó la elección con un número muy bajo de legisladores. Bueno, es la oportunidad, el día 26, de sumar más gente a que apoye la reforma de fondos que tiene que hacer.

P: Cada vez que Scott Bessent twittea o hace algún anuncio, mejoran los bonos, baja el riesgo país, baja el dólar, pero dura poquitito. ¿Qué están viendo los inversores que no terminan de creer?

R: No, es que más allá de la importancia que puede tener un tweet de una persona con semejante nivel de autoridad en la economía global, me parece que lo que se espera en el mercado son anuncios concretos.



P: Y todavía no llegan…

R: Hasta ahora no.