La carne argentina se promocionará en Estados Unidos: tres ciudades serán sede de una semana clave para el sector

Entre el 27 de abril y el 1° de mayo se realizará en los Estados Unidos la Semana de la Carne Argentina, un evento en el que se buscará la promoción del producto alimenticio emblema del país. El programa se desarrollará en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, según se informó de manera oficial.

Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos

Los lineamientos del encuentro se cerraron durante una reunión que se realizó este miércoles en la Casa de Gobierno, que fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Junto a la funcionaria estuvieron el canciller, Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustin Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

En el encuentro también estuvieron presentes Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA; Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina y del Consorcio ABC; Hugo Borrell, CEO del Frigorífico Arrebeef; Martín Costantini, CEO del Frigorífico Rioplatense; Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina; y Nicolás Braun, CEO de La Anónima.

Según se informó, la misión reunirá a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium.

La Semana de la Carne Argentina se realiza tras la habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos.

Corresponsalía Buenos Aires