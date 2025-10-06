La conexión entre la renuncia de José Luis Espert y la defensa de las reservas: «Se apuró para dar una señal a los mercados»

El domingo se comunicó la baja de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue luego de las acusaciones que recibió el legislador de haber recibido un pago de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico. El presidente Javier Milei confirmó ayer que Diego Santilli será el reemplazo para encabezar la lista de La Libertad Avanza, aunque aclaró que lo terminará de resolver la Justicia Electoral. ¿Cuál es la conexión entre la renuncia del legislador y la defensa de las reservas? El análisis de un especialista sobre el cambio del oficialismo en las últimas horas de cara a las elecciones 2025.

Escuchá a Pablo Wende, en Río Negro Radio:

Renuncia de José Luis Espert: «Se apuró para dar una señal concreta a los mercados»

El economista Pablo Wende sostuvo que la baja de Espert tuvo «un desenlace el domingo a la noche» y dijo que esto fue para que esté «resuelto antes de la apertura de los mercados» viendo el «impacto negativo» que iba a tener «en las próximas elecciones en Buenos Aires».

«El mercado no quiere que le vaya bien al kirchnerismo en las próximas elecciones. Y por eso había que actuar rápido. Y se da este volantazo. Se apuró para dar una señal concreta a los mercados», marcó en diálogo con Panorama Informativo.

Y añadió: «Se apura para hoy dar una señal concreta a los mercados con el objetivo que tanto los bonos y las acciones tengan una reacción positiva. Qué continúen con las mejoras que habían mostrado en las últimas horas, tratar de perder la menor posible de reservas y sobre todo darle relevancia a la visita de Luis Caputo a Washington«, explayó.

Mencionó que tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como la directora gerente del FMi, Kristalina Georgieva, dijeron que «están negociando con Argentina un paquete financiero» pero lo que sucedió con Espert hizo que «no se hablara de esto el fin de semana».

Minimizar la pérdida de reservas, un objetivo del Gobierno de Javier Milei

Sostuvo que en Argentina el Tesoro usó en tres días 1000 millones de dólares «para defender las reservas». Agregó que por decisión del Gobierno nacional el dólar oficial se congeló a 1450.

Expuso que en las últimas ruedas del mercado hubo mejoras en los precios de los bonos argentinos, rebote de las acciones, el Tesoro perdió menos reservas y bajó el riesgo país.

Enfatizó que se busca minimizar «todo lo posible la pérdida de reservas después de la compra que hizo el Tesoro de los dólares que liquidó el campo». Analizó que de acá al 26 de octubre «se perderá todo, el tema es que sea como un goteo, no como una catarata» para llegar con un «Banco Central más entero».

Cambios en el Gobierno nacional después de las elecciones 2025

Para el especialista después del 26 de octubre se irá «hacia otra cosa, no alcanza con el equilibrio fiscal». Marcó que se va hacia un gobierno que «necesita alianzas más fuertes, primero con el PRO y luego con varios gobernadores» y «ver hacia dónde se avanza para que el cambio que se está tratando de hacer sea un poco más sustentable y ahí entra el régimen previsional, la reforma laboral, seguir la desregulación, hay muchos temas».

Además señaló que cree que se irá después de los comicios « a un esquema distinto en lo cambiario, lo de las bandas no tiene mucha más vida».