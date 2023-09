Ambientalista ve una fuerte contradicción en que tantos jóvenes sigan a Javier Milei

Karina López estuvo esta semana en Neuquén, en el marco de un trabajo conjunto entre Qi Argentina y la Fundación de Estudios Patagónicos (Funespa), y con el fin de brindar talleres vinculados a medio ambiente. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, se refirió a la problemática ambiental a nivel global, nacional y regional.

PREGUNTA: ¿Nos podés contar sobre Qi Argentina?

RESPUESTA: Qi Argentina es una ONG que formamos para promover el cuidado del medio ambiente. Nuestro objetivo es visibilizar la problemática ambiental y a partir de ahí alentar políticas públicas, presentar ideas y divulgar las buenas prácticas organizacionales e individuales. El lema del trabajo conjunto entre Qi Argentina y la Funespa es “nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia”. Tratamos de expandir conciencia. Si bien alentamos a que desde el Estado y las organizaciones y compañías importantes se empiece a hacer un cambio o lo profundicen, también lo hacemos a nivel individual, porque es un trabajo de todos y de cada uno, desde la posición que ocupemos en la sociedad.

P: La promoción del consumo responsable es otro eje en común con la Funespa.

R: Sí. Es algo que tiene que ver con nuestro comportamiento en el día a día. El modelo de consumo que tenemos es tremendo, es comprar, usar, y tirar, comprar, usar y tirar… Y en el hemisferio norte eso es más grave. Los países desarrollados del norte global son los que más contaminan el ambiente, lo que más emisiones hacen a la atmósfera, los que consumen con locura, pero son los que menos sufren el cambio climático. Nosotros, los del sur global, somos los que menos aportamos a la crisis climática y sin embargo somos quienes más la sufrimos. El consumo responsable es comprar lo que necesito para vivir, es un cambio cultural porque la moda y la publicidad es parte del capitalismo y de los intereses económicos. Se trata de llevar conciencia a cada uno de nuestros actos.

Los del sur global somos los que menos aportamos a la crisis climática pero quienes más la sufrimos. Karina López, ambientalista.

P: ¿Cuál es tu postura sobre el desarrollo de Vaca Muerta en el marco de la transición energética?

R: El mundo debe ir a una transición energética inexorablemente. Entiendo que tras el inicio de la guerra en Ucrania, la Argentina tiene una oportunidad. Una transición significa que no es un cambio de un día para otro, no es como decía Mafalda ‘paren el mundo, me quiero bajar’. Vaca Muerta contamina, no es lo mejor, pero hay muchas compañías que están migrando, haciendo lo que corresponde, una transición. Argentina no solo tiene la oportunidad de los combustibles fósiles como fuente de energía, sino también viento, mar, litio. Tenemos un montón de oportunidades y un montón de recursos.

P: También está el proyecto de producir hidrógeno verde en Río Negro.

R: Nos contó el embajador de Japón que en su país desarrollaron el único buque en el mundo para poder transportar hidrógeno verde, pero todavía no se puede transportar porque nosotros todavía estamos en proceso. Tienen todo listo para ser los primeros que puedan llevarse nuestro hidrógeno, ven una oportunidad, pero Argentina no tiene políticas claras ni estabilidad. Para hacer semejante inversión se necesitan garantías, que sí las ofrece Chile. Todos están mirando a la Argentina, por los fósiles, por el sol, por el viento, por el agua, y hay que darles condiciones para que puedan venir. Hay un gran interés, pero mucha incertidumbre.

Todos están mirando a la Argentina, por los fósiles, por el sol, por el viento, por el agua, y hay que darles condiciones para que puedan venir. Karina López, ambientalista.

P: Hay un incipiente desarrollo de las explotaciones litíferas en el norte.

R: Se utilizan 25 millones litros de agua para extraer el litio. Hoy parece que el litio es lo que va a salvarnos a nivel energético pero también tiene su complicación. Las comunidades originarias en Jujuy no tienen agua para la agricultura ni para el consumo. Allí no se cumplió el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió y ratificó. El agua es un recurso muy limitado, y no renovable. El litio no es la salvación del mundo. Es algo provisorio, pero si nos vamos a quedar sin agua potable que es esencial para la vida. Es una situación muy compleja, y no hay tiempo. Es un problema la energía en el mundo, pero tenemos que cambiar la manera en que consumimos. Ahí está la clave, tenemos que cambiar el paradigma, creemos que con el dinero lo podemos todo, esta cultura nos llevó a un individualismo extremo. Junto a varias organizaciones estamos alentando y contribuyendo a ese cambio.

P: ¿Qué lugar creés que ocupa la problemática ambiental en la agenda de los principales candidatos presidenciales?

R: Milei es abiertamente negacionista, quiere que sigan desarrollándose ciertos negocios y el dinero sea para unos pocos. Por eso es llamativo y contradictorio que muchos jóvenes lo sigan. Se habla mucho de la ecoansiedad que sufren, les preocupa el futuro del planeta, quieren cuidarlo pero dicen ‘yo solo no lo voy a poder cambiar’. Eso les genera impotencia y miedo. La izquierda es la fuerza política que más defendió y habló de ambientalismo, pero no tienen chances de ser gobierno. Massa habló la semana pasada con mucha vehemencia de ambientalismo, y a Bullrich no la escuché pero Juntos por el Cambio muestra señales de conciencia ambiental. Ambientalmente, lo peor que nos puede pasar es que gane Milei. Votamos para que el medio ambiente sea uno de los temas del próximo debate presidencial, y lo logramos.

Ambientalmente, lo peor que nos puede pasar es que gane Milei. Karina López, ambientalista.

P: ¿Cuál es la clave del futuro del mundo?

R: La conciencia. Se trata de ser más empáticos. En ubicar al hombre como especie en el lugar que ocupa en el mundo. Normalmente se nos posiciona en la cima de una pirámide, como tope de la cadena alimentaria, y hacemos lo que queremos, eso es egocentrismo. Pero también existe el ecocentrismo, donde en una imagen circular se ubica al hombre con los elefantes, con el yaguareté, y con la mujer, porque el hombre de la pirámide era el hombre género varón, la mujer era una más de las especies. Somos una especie más de un ecosistema enorme y maravilloso.

PERFIL

Karina López

Es psicopedagoga de formación docente.

Fue directora en el ámbito editorial durante más de 20 años.

Vegetariana y comprometida con la problemática ambiental hace ya muchos años, se especializó en temas de ambiente.

En el inicio de la pandemia y con el fin de poner su formación y experiencia profesional al servicio de su propósito, fundó Qi Argentina.

Es miembro además, de la Red de Mujeres en Diálogo ambiental.