La industria automotriz argentina: entre el boom importador y la caída de patentamientos

Lucrecia vive en la Ciudad de Buenos Aires y es empleada de una multinacional farmacéutica, empresa que le ofrece la posibilidad de financiarle parcialmente la compra de un auto cero kilómetro e incluso pagarle un seguro contra todo riesgo.



La profesional evaluó la propuesta, que consideró tentadora: vio modelos, comparó precios. Finalmente, se decidió por un Toyota T-Cross.

“Pero con todos esos beneficios, haciendo las cuentas, a mí tener un auto me significaba más o menos un millón de pesos menos mensuales: setecientos de la cuota y trescientos de cochera”, dijo a RÍO NEGRO. Tras sopesarlo, no procedió con la compra. “Me parecía mucha, mucha guita”, explicó.



Según informes procedentes del propio sector automotriz, la fabricación y la venta de vehículos están en baja en el país. Los números son elocuentes y los análisis de los especialistas, claros: la caída del consumo y la apertura comercial provocan que, de la baja cantidad de autos que se venden, un porcentaje importante sea importado.

Los números

Según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 unidades patentadas: un retroceso del 19,1% frente al mismo mes del año pasado.

En los primeros ocho meses del año, también hubo un descenso: se patentaron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que durante el mismo período de 2025. Con respecto a julio, la caída fue de 1,5%.

China es uno de los grandes ganadores: en los primeros siete meses del año, las marcas chinas explicaron el 10% de los patentamientos.



Además de la baja en las ventas, llama la atención el cambio en la composición del mercado en cuanto al origen de las unidades: en agosto, el 70% de los vehículos patentados fueron importados y tan solo el 30% fueron de producción nacional.

El cambio es rotundo y se empezó a gestar al calor de la apertura comercial que lleva adelante la gestión de gobierno de Javier Milei. En efecto, a finales de 2023, la proporción en el origen de las unidade vendidas en el mercado interno, era de alrededor del 80% nacionales y del 20% importados.



Uno de los países más beneficiados con esta política del gobierno fue China: en los primeros siete meses del año, las marcas del gigante asiático explicaron el 10% de los patentamientos en el país. En 2023, representaban tan solo el 0,5%.



Otro gran cambio es la venta de los vehículos eléctricos e híbridos en la composición del mercado automotor: en agosto de 2026 se patentaron 665 unidades de vehículos 100% eléctricos, mientras que en agosto de 2023 habían sido tan solo 67.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector eléctricos alcanzó 5.166 unidades, registrando un crecimiento exponencial del 882,1% en comparación con los 526 del mismo período de 2025.

Dato 70% La porción del mercado automotriz interno que acaparan los importados. Hasta 2023, era solo el 20%.



En ese mercado, lidera la marca BYD, con 406 unidades patentadas en agosto (61,1% de participación mensual) y un acumulado anual de 3.744 unidades (72,5% de participación). Le siguen Arcfox, también china, con 70 unidades (10,5%) y, muy atrás, la estadounidense Chevrolet con 67 unidades (10,1%).



El mercado de híbridos también registró un crecimiento, con 6.991 unidades en agosto de 2026, frente a las 2.692 del mismo mes del año pasado. En ese segmento, lidera la japonesa Toyota con 1.586 vehículos en agosto (22,7% de participación). BYD, la china, está en segundo lugar con 983 unidades (14,1%).



Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) informó que en agosto se produjeron 39.381 vehículos automotores, 26,3% más que en julio, pero 11,6% por debajo de agosto del año pasado.



Además, en lo que va de 2026, las terminales automotrices argentinas fabricaron 275.288 unidades, un 17,1% menos que las 332.135 unidades del periodo enero-agosto de 2025.

En lo que va de 2026, las automotrices argentinas fabricaron 275.288 unidades, un 17,1% menos que en el periodo enero-agosto de 2025.



Si bien el patentamiento en el país cae, las exportaciones alcanzaron las 24.589 unidades en agosto, un aumento del 5,2% respecto del mes anterior.



El bajo nivel de consumo sucede a pesar de la retracción de precios: en 2026, los autos 0 km en Argentina aumentaron por debajo de la inflación general, registrando subas nominales mensuales muy moderadas y abaratándose en términos reales un 26,5% frente al IPC acumulado medido por el INDEC.



En cuanto al empleo, informes gremiales y de la industria contabilizan más de 2.600 puestos de trabajo directamente afectados en el complejo automotriz y autopartista (con una combinación de despidos y un alto nivel de suspensiones rotativas) en firmas como Bridgestone, FATE, Volkswagen o Pirelli, operando con una capacidad instalada del 46,5%.

El análisis



A pesar de los números, desde las concesionarias no pierden la esperanza. “El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”, dijo el presidente de ACARA, Sebastián Beato, en un comunicado.

Para Beato, si la actividad económica crece, el sector “va a ser destinatario de un mayor número de operaciones”. “Pero hoy nos toca esperar”, agregó.

«Si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados» Sebastián Beato, presidente de ACARA



Por su parte, los fabricantes de autos tienen otra mirada: Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA afirmó en una declaración que, si bien agosto muestra una recuperación respecto de julio, “la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante”.



“El desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz, pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”, agregó Graziano.



Pablo Moldovan, economista y director de C-P Consultora, dijo a RÍO NEGRO que el avance de los productos importados dentro del mercado local “responde principalmente a la apertura comercial que implementa el gobierno”.

«Argentina tiene históricamente sus mayores ventajas en el segmento de pick-ups, con lo cual, sin mecanismos de protección específica, los autos importados tienden a desplazar a los locales». Pablo Moldovan, economista

“Algo semejante se verificó durante el gobierno de Macri. Argentina tiene históricamente sus mayores ventajas en el segmento de pick-ups, con lo cual, sin mecanismos de protección específica, los autos importados tienden a desplazar a los locales. Esto ocurre además en medio del avance de los vehículos de origen chino y la comercialización de segmentos híbridos o eléctricos”, agregó.



Para Moldovan, dos fenómenos confluyen en la baja de patentamientos: “En primer lugar, la crisis de deuda que vienen enfrentando las familias producto de su situación de ingresos. Los créditos prendarios habían sido fundamentales para el dinamismo previo, algo que hoy no se verifica en un contexto de alta morosidad y caída de ingresos”, explicó el economista, y agregó que esa situación se combina con el aumento de las ventas a segmentos de altos ingresos.