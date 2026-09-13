Santiago Bulat: “Un dólar a $1.500 es consistente con este nivel de actividad y de importaciones”

Los datos oficiales conocidos esta semana sobre la evolución de la construcción y la industria en el mes de julio, encienden luces de alerta sobre la dinámica de la economía real. En ese marco, el auge de la actividad económica de Vaca Muerta, sobresale a nivel país en comparación con el resto de las economías regionales.



Con vistas a que los actores económicos de la región logren capitalizar el envión de esa coyuntura, la jornada “Acompañando a quienes hacen” tuvo lugar en la sla Incaa de General Roca. Organizado por Banco Patagonia y el gobierno de la provincia de Río Negro, el evento contó con la disertación del economista Santiago Bulat.



En diálogo exclusivo con Río Negro, el especialista brindó su perspectiva sobre el plan económico, la inversión, las elecciones de 2027 y el dólar.

PREGUNTA: ¿Qué ve en relación a la macro?

RESPUESTA: Veo una economía a la que le está costando más arrancar de lo que todos hubieran previsto. Con una división de sectores muy marcada y un segundo trimestre que ya da negativo contra el anterior. No es recesión formalmente, pero es una economía que cae. Por otra parte, vemos un proceso de desinflación que se va a seguir consolidando. Pero lo que hoy más preocupa es que la actividad no está mejorando. Y eso tiene que ver más que nada con el mercado laboral.

P: ¿Hubo un error de diagnóstico sobre los tiempos del programa?

R: Había expectativas en que la inversión traccione más de lo que vemos hoy. Los niveles de inversión están muy bajos. Y creo que el gobierno esperaba que con la baja del riesgo país, con la economía más abierta, con el proceso de desinflación, la inversión traccione un poco más. Hoy el impacto llega por el RIGI, y tampoco es que llega todo de entrada ¿no? Sino que son proyectos más de largo plazo. En gran parte lo que ves, es una demanda a la que le está costando. El lio de la morosidad el año pasado mete una traba para la recuperación. Y la inversión no está dando lo que uno hubiera esperado.

Los niveles de inversión están muy bajos. Había expectativas en que la inversión traccione más de lo que vemos hoy. Hay una demanda a la que le está costando. Santiago Bulat, economista

P: Siendo un gobierno aperturista, desregulador, pro-mercado ¿es paradójico que la inversión no traccione?

R: En gran parte los que están aumentando los niveles de inversión son los que ya saben que van a ser ganadores de lo que pasa en la Argentina. El agro se encuentra dentro de ese lote, la energía y la minería se encuentra también. Digo, son sectores a los que no les importa tanto si el año que viene se cierra un poco más la economía, o sigue abierta, o si va a ganar tal o cual candidato, porque están metidos en proyectos más de largo. Esos son los únicos que están poniendo más inversión. En el resto de los sectores ves inversiones muy chicas. Aparece uno que abre un galpón para poder stockear mayor cantidad de bienes, otro para aumentar un poquito la producción de algo, pero en términos generales es como que las empresas están en modo más defensivo y viendo hacia dónde va, y cuándo empieza a levantar la economía.

P: Seguramente el que invierte está viendo que del otro lado no hay demanda. Es el histórico debate ¿la oferta genera su propia demanda?

R: Si uno piensa una economía de largo plazo, la economía crece por el crecimiento de su oferta. Si uno piensa cómo crece una economía de largo plazo, tiene que crecer con inversión, con capital humano. Lo que te va a dar el salto de productividad es el lado de la oferta. Ahora, en el corto plazo, cuando uno no ve demanda, no se anima a dar ese salto de inversión. Entonces hoy esa falta de demanda está haciendo que la inversión esté un poco más restringida.

P: ¿Influyen las elecciones de 2027 en las decisiones de inversión?

R: Y obviamente, el riesgo político influye. Pero el riesgo no es si gana o no gana Kicciffof. No, lo que digo es, si yo soy un textil y tengo que decidir si cierro hoy, pienso que en un año quizás la economía se vuelve a cerrar y el negocio puede volver a ser viable. Lo mismo si la decisión es ampliar o no. O si sos importador y la decisión es seguir ampliando o no tu capacidad de importación, pensando en la chance de que el año que se vuelva a cerrar la economía. El riesgo es que gane uno u otro, y que cambie la política económica rotundamente, y que eso pueda generar impacto en tu negocio. Esa incertidumbre también le pone un poco de freno a la inversión.

Sin sacar plata de un lado y ponerla en el otro, el Estado tiene herramientas para trabajar sobre la morosidad. Por ejemplo topes de tasa. Santiago Bulat, economista

P: Esta mini batería de anuncios que incluye créditos en dólares para empresas, créditos hipotecarios, créditos para comprar autos ¿puede llegar a traccionar la demanda que está dormida?

R: Sí, algo sí puede traccionar. Pero no deja de ser poco. Cuando uno ve la cantidad de viviendas que entrarían por los créditos hipotecarios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, estás hablando del 1% del stock de lo que hoy ya está dado. Obviamente ayuda, pero no deja de ser poco en relación a la inversión que se necesita en general. Después respecto a los créditos en dólares, me parece que los bancos van a ser muy puntillosos en cuanto a los requisitos. No es que van a salir a dar crédito a mansalva, porque ellos también corren con un riesgo propio. Entonces de alguna manera van a ser muy cuidadosos respecto de ‘a quiénes les dan’.

P: ¿Tiene elementos el gobierno como para generar un impulso a la demanda?

R: El gobierno está buscando alternativas no fiscales, sino monetarias. Es decir, si la idea es hacer un impulso a esta economía desde el lado fiscal, el gobierno no tiene tanta espalda. Ya no está tan holgada en la pata fiscal. Y del lado monetario, están tratando de dar ese impulso con un mensaje tipo “vayan a buscar opciones de financiamiento”. O sea, no va a existir un Previaje que es fiscal, que es gasto. Sino que tal vez van a existir formas en que vos viajes y puedas financiarte en cuotas con una tarjeta. Esa es la herramienta que el gobierno está buscando, más que un impulso fiscal.

P: ¿Ese mismo criterio podría trasladarse al tema de la morosidad? El gobierno dice “es un tema entre privados, yo no puedo intervenir” pero ¿y la tasa? ¿Es posible al menos monitorear el costo al que fueron entregados los créditos?

R: Bueno, el gobierno por un lado dice que es un tema entre privados y por el otro el Banco Nación salió a dar créditos al 29% para refinanciar las deudas. O sea, es un tema entre privados, pero le están diciendo al Banco Nación “métete”. De alguna manera, en el gobierno saben que la morosidad es un tema que no se va a resolver solo y que por lo menos puede acompañar la desaceleración. Hacer que más gente no se caiga en la categoría “irrecuperable”. Creo que sin necesariamente poner plata, sacando de un lado y poniéndola en otro, el Estado tiene herramientas, por ejemplo topes de tasa, que te ayudan a que esto te desacelere más rápido. Y déjame decirte, creo que lo están haciendo sin decirlo.

El que perdió el trabajo formal, ahora tiene otro tipo de laburo, o es monotributista. Pero son empleos de menores ingresos. Entonces la masa salarial total está más abajo. Santiago Bulat, economista

P: El presidente criticó que al hablar de empleo solo se refiera al empleo formal ¿Qué opina?

R: Si uno mira los niveles de desocupación, Argentina no está sumida en una crisis de empleo. O sea, estamos lejos de una crisis como la de 2001, o de los 90, que tenías un desempleo en 18%. La foto muestra que se cayó el empleo privado formal, se perdieron 230 mil puestos de trabajo en dos años, pero al mismo tiempo sube el monotributo y sube trabajo informal. Pero sí es una economía que ajustó su nivel de ingreso en general. El que perdió el trabajo formal, ahora tiene otro tipo de laburo, o es monotributista. Pero son empleos de menores ingresos. Entonces la masa salarial total está más abajo. No es que te quedaste sin empleo necesariamente, porque hoy la gente algo encuentra para hacer, pero sí pasaste de un empleo de más ingresos a un de menos ingresos.

P: ¿Qué observa respecto al dólar? ¿Está atrasado?

R: El dólar está muy acompañado por flujos desde afuera. Digo, tenes precios de petróleo récord, precios de oro récord, precios del agro subiendo bastante en el último tiempo. Esa combinación desde el sector externo te está metiendo más dólares que si el petróleo fuera US$ 60 y la soja volviera a US$ 300. O sea, hay un contexto internacional que está colaborando en meter más dólares solo con mover precios, sin hablar de las cantidades. Después tenés muchas compañías de acá que están buscando plata afuera y la están trayendo mediante obligaciones negociables en sectores como energía y minería. Entonces, hoy tenés un flujo de oferta tremendo, y a mi me hace sentido que el tipo de cambio esté en torno a los $1500. No es tan loco, sobre todo porque las importaciones también están bajas. Alguien dirá, “como las importaciones están bajas y el dólar lo veo más o menos barato”, bueno, porque la actividad económica está floja. Si yo te dijera “la actividad económica este año va a crecer un montón, y las importaciones van a subir un montón” y, el tipo de cambio ya no es $1500. Pero con este nivel de importaciones, tiene sentido.

P: Inocencia Fiscal no logró sacar los dólares del colchón ¿puede volver a ser un problema el atesoramiento en dólares?

R: El atesoramiento está creciendo, sigue firme digamos, fueron unos US$ 3.000 millones el último mes. Lo que sí me daría mucho miedo para el año que viene, es si el Banco Central no estuviera comprando nada de reservas. Si vos me decís, “con los dólares de Vaca Muerta me compro un par yo, pero además el Banco Central sigue acumulando reservas”, bueno listo, va a ser parte del proceso. Pero si el Banco Central dejó de acumular reservas para que vos te los lleves a tu colchón, ahí te digo estamos pifiando.

Perfil

Santiago Bulat es Lic. en Economía (UBA), Máster en Economía del Desarrollo (universidad de Sussex) y Máster en Finanzas Corporativas (Ucema).

Es profesor de Economía y Finanzas en IAE Business School. Se desempeña como economista jefe del Instituto para el Desarrollo de la Economía Argentina (IDEA).

Es analista económico en Invecq, y columnista habitual en medios de alcance nacional.