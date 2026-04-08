Guía de créditos hipotecarios 2026: requisitos, cuotas e ingresos necesarios

El mercado inmobiliario en 2026 presenta diversas opciones de financiación, con la línea «+Hogares» del Banco Nación (BNA) como referencia principal por su alcance federal. Estos créditos operan bajo la modalidad UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), ajustando el capital según la inflación mediante el coeficiente CER.

Pueden solicitar el crédito personas que se encuentren en las siguientes categorías laborales:

Relación de dependencia: Empleados del sector público o privado.

Empleados del sector público o privado. Trabajadores independientes: Monotributistas y autónomos.

Monotributistas y autónomos. Pasivos: Jubilados y pensionados.

Se permite la co-titularidad, sumando ingresos con cónyuges, convivientes o familiares directos (padres, hijos o hermanos). El plazo del crédito tiene un límite de edad: el solicitante no puede superar los 85 años al momento de cancelar la última cuota.

Créditos hipotecarios 2026: Requisitos de antigüedad y solvencia

Las entidades financieras exigen los siguientes periodos de actividad:

Relación de dependencia: 1 año de antigüedad total y un mínimo de 6 meses en el empleo actual.

1 año de antigüedad total y un mínimo de 6 meses en el empleo actual. Contratados: 1 año de continuidad laboral comprobable.

1 año de continuidad laboral comprobable. Autónomos: 2 años de ejercicio en la profesión desde la inscripción en Ganancias.

2 años de ejercicio en la profesión desde la inscripción en Ganancias. Monotributistas: 2 años de antigüedad en el oficio y 1 año en la categoría vigente.

Estado financiero: es obligatorio no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero (Veraz/BCRA) durante los últimos 12 meses.

Capacidad de financiamiento y ahorro previo

El banco no cubre el valor total del inmueble. Las condiciones generales son:

Monto financiado: Hasta el 75% u 80% del valor de compra o tasación (el que sea menor).

Hasta el del valor de compra o tasación (el que sea menor). Ahorro necesario: El comprador debe disponer del 20% o 25% restante en efectivo.

El comprador debe disponer del restante en efectivo. Gastos adicionales: Se debe calcular un 7% extra para cubrir escrituración, impuestos y honorarios inmobiliarios.

Aunque el crédito se otorga en pesos, las entidades permiten la conversión de los fondos a dólar MEP el día de la escritura para concretar la operación inmobiliaria.

Cálculo de ingresos para una propiedad de USD 100.000

Para un préstamo de USD 75.000 (valor promedio de mercado) a un plazo de 20 años:

Concepto Valor Estimado Cuota inicial $915.000 Ingresos netos del grupo familiar $3.660.000 Afectación de ingresos Máximo 25% del sueldo neto

Documentación para iniciar el trámite