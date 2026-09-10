Boca vs. Central Córdoba por la novena fecha del torneo Clausura: formaciones, hora y TV

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba este viernes desde las 21:30 en la Bombonera por la novena fecha del torneo Clausura. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

Pensando en el duelo del próximo martes ante San Pablo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de la victoria por 1-0 en condición de local, Rodolfo Arruabarrena volverá a disponer de un equipo alternativo, tal como ocurrió en la última fecha, en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza.

En primera instancia, el Vasco sufrió una sensible baja en el arco: Álvaro Montero está en Colombia por el fallecimiento de su abuela y no fue convocado. Leandro Brey será su reemplazante y Javier García estará en el banco de suplentes.

La rotación masiva que planea Arruabarrena

Además de esa baja obligada, se espera una rotación masiva respecto del duelo ante el conjunto brasileño. En la defensa, Dylan Gorosito ingresaría en el lateral derecho por Leandro Lozano y, en la zaga central, Nicolás Figal y Marco Pellegrino reemplazarían a Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera. Por el sector izquierdo, en tanto, Lautaro Blanco podría mantenerse en el once, aunque Matías Satas tiene chances de volver a ser titular, tal como ocurrió en su debut ante el Lobo mendocino.

En la mitad de la cancha, el Vasco tuvo la inoportuna baja de Camilo Rey Domenech, quien iba a salir desde el arranque, pero sufrió un desgarro en el aductor durante la práctica de este jueves. Además, por la mañana se resolvió la venta de Kevin Zenón al Atlas de México, mientras que Milton Delgado apunta a regresar el martes en el Morumbí.

Por esas razones, el entrenador podría alistar un mediocampo inédito, con Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios desde el arranque. De todas formas, el Vasco, que tenía pensado darle descanso a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, podría utilizar a alguno de los dos debido a la lesión de Rey Domenech.

Por último, en la delantera hay dos nombres asegurados: Sebastián Villa, por un costado, y Enner Valencia, como centrodelantero. En tanto, hay tres futbolistas peleando por el otro lugar: Leonel Flores, Alan Velasco y Ángel Romero, quien apenas disputó dos partidos desde la llegada de Arruabarrena a Boca, en ambas ocasiones entrando desde el banco, y podría tener su oportunidad como titular.

Como novedades en la lista de convocados, el director técnico decidió citar por primera vez a dos juveniles: el volante Lautaro Mendieta y el delantero Rodrigo Bacidalupe. Además, reapareció Milton Giménez. De todas formas, alguno de ellos podría quedar afuera del banco de suplentes.

En la zona A, el Xeneize marcha 8° con 11 puntos y necesita sumar para continuar en los puestos de clasificación a los playoffs. Además, en la tabla anual se encuentra 4° con 41 unidades, a cinco del puntero Argentinos Juniors.

Central Córdoba quiere volver al triunfo

El Ferroviario, dirigido por Sebastián Domínguez desde el comienzo del Clausura, marcha 14° en la zona A con 7 puntos y viene de perder ante Independiente como local el último domingo.

A pesar de que su equipo no gana hace cuatro partidos, Domínguez mantendría la base del equipo que paró ante el Rojo y confía en revertir el mal momento. «Nosotros iremos con toda la confianza de saber que estamos haciendo bien las cosas y que los resultados de esta manera van a llegar», declaró luego de la derrota ante el conjunto de Avellaneda, pensando en la visita ante el Xeneize.

En el Apertura, Boca visitó a Central Córdoba en el cierre de la fase regular y se quedó con la victoria por 2-1, con goles de Alan Velasco y Milton Giménez. Michael Santos, que este viernes estará ausente por un desgarro, descontó para el local.

Formaciones, hora y TV

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Matías Satas; Williams Alarcón o Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero o Leonel Flores o Alan Velasco, Enner Valencia y Sebastían Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium.

Ábritro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: La Bombonera.